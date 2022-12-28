日本收緊入境｜縱橫遊稱仍可派「吉機」接旅客回港　港航周五起取消往北海道及沖繩航班　大灣區航空推遲往東京成田航線啟航日期

【16:00更新】新增香港航空最新安排
日本政府宣布，周五起限制來自中國內地、香港、澳門的航班，將只能使用東京成田、羽田、關西和名古屋中部四個機場。
周五後仍可派「吉機」接客回港
縱橫遊執行董事袁振寧在電台節目表示，按照禁令，換言之北海道、福岡和沖繩將沒有直航機回港，如何安排在當地的客人返港最重要。他引述航空公司表示，目前已取得共識，暫時可以派「吉機」在該等地區接走客人，即使過了周五(30日)回程都沒有問題。
至於今日起才出發的旅客，袁振寧表示，因應當局最新的宣布，旅行社昨晚已經取消今明兩日的兩班北海道加班機，以保障客人。而相關行程的回程時間將會是星期五之後，目前存在不確定性，日本當局有權不准航空公司派「吉機」接客人回港。故今日會先安排該兩班機能否改其他日子出發，否則會全數退款予客人。
料下月約有6萬人受影響
袁振寧表示，1月份北海道、福岡和沖繩航綫沒有實際受影響客人的數字，預料有5、6萬人。因為札幌一個星期有十多班機，福岡亦有10班機，合共幾萬個座位都滿座，下月是農曆新年加上加班機，整體受影響人次比較大。
他又表示，安排轉機到該三個地區的可能性不大，一來要取得國際航綫才能在日本國內安排轉機，不能突然加開航班，二來如果經韓國首爾、台灣台北轉機，比較轉折和辛苦，可能「貼錢買難受」，建議客人改為直航到東京、大阪和名古屋。
大灣區航空推遲往成田航線啟航日期
另外，原定在明年1月12日開辦往日本成田機場的大灣區航空，因為日本政府收緊有關政策，要求中港澳旅客只准使用4個機場以及禁止增加航班影響，大灣區航空已決定推遲有關航線的啟航日期。大灣區航空原定每日一班往返日本成田機場，首航的航班預約原本已滿，然而該公司目前已停止預訂。
全日空取消1月17日至31日期間部分航班
至於全日空(ANA)表示，由於日本政府最新的入境管制措施，航空公司被要求不要增加中國(包括香港和澳門)與日本之間的客運航班班次，明年1月17日至31日期間香港往東京成田的周二、周四、周五、周日之NH812航班將會取消。受影響之乘客如有查詢，可致電ANA香港訂位部2810 7100查詢。
香港航空12月30日起取消往北海道及沖繩航班
香港航空(Hong Kong Airlines)亦宣布，因應日本實施最新限制航班的安排，12月30日起取消其每日一班前往北海道和沖繩的航班，直至另行通知；已訂購於12月30日起出發兩地機票的乘客，可獲全額退款。為了協助已在當地的乘客回港，公司會另外安排去程不載客的航班接載他們，乘客可選搭以下日子的航班回程：
• 北海道：12月30 及31日、1月1及4日 (共4班)
• 沖繩：12月30日至1月3日 (共5班)
香港航空團隊即日起會向乘客發出電郵及手機短訊通知乘客。如有查詢，可致電客戶服務部3916 3666、電郵到[email protected]、 亦可使用官網「在線諮詢」服務。香港航空以保障乘客回港為優先安排，並會持續評估情況，適時發放最新消息。