易通行｜不停車繳費難一次過推行　羅淑佩認人手無法兼顧

「易通行」不停車繳費服務今日(6日)起在西區海底隧道推行，本月27日亦會在餘下的過海隧道，即東隧啟用，換言之，只有香港仔隧道和大老山隧道仍未有推行時間。運輸署署長羅淑佩被問到為何各隧道不一次過改用「易通行」時，解釋改動要考慮替代路線和人手，又承認在人手方面，難以於短時間內兼顧多條隧道。

駕駛者不時混淆是否改用「易通行」

自5月起多個周日均有政府隧道改用「易通行」不停車繳費系統，每次凌晨都要把隧道全封最少一個小時，而啟用後《am730》亦觀察到不時有駕駛者感迷惘，在駛過舊有收費亭後停車和查問是否已停用人手收費，另亦有駕駛者在西隧採用「易通行」前，未有在收費亭停車繳費。

羅淑佩在一個電視節目指，每條隧道改用「易通行」的凌晨，整個通宵會有100至200人在隧道工作，加上運輸署、路政署、警務處和機電工程署等員工，分別在不同崗位配合「易通行」相關工作，直言若要同一晚一併把3條過海隧道改用「易通行」，「我相信兼顧唔到。」