更新｜回收廠「喵坊」被拒續租　香港科技園：雙方有共識約滿後不延續

【22:31更新】香港科技園公司表示，紙包飲品盒回收廠「喵坊Mil Mill」由資訊機密處理有限公司(SSID)營運，2018年科技園邀請對方參與招標程序，競投租用當時元朗創新園單幢完整廠房，有助該公司加快建立回收業務，及後SSID成功中標並獲批3年短期租約至2021年底。同時，科技園亦已明確向SSID傳達有關創新園的長遠發展計劃，以及解釋批出短期租約的原因。因此，雙方一直就租約在約滿後將不獲延續有達成共識。

香港科技園公司今日(20日)回應關於喵坊的報道指，在喵坊租約期滿前6個月得悉和明白SSID要更多時間，尋找合適新用地遷廠，故當時特別與其續約多一年至今年年底，以作短期應急支援，重申SSID當時亦同意續約一年的安排。科技園續指，充分理解SSID在尋找合適新廠房時所遇到的挑戰。並知悉環保署已提供數個地方讓其可以申請營運，因此會繼續與SSID協商和盡力提供支援，按需要給予適當寛限期供其遷廠。

科技園重申，公司致力推動整個創科生態圈內從科研到製造的發展策略，並在去年將3個工業邨重新定位成創新園，為此一直按科技園的再工業化發展方向，制定創新園用地計劃，同時平衡各界不同需要。

李家超：環保署已聯絡紙包盒回收廠提供協助 「喵坊」：短期租約僅令業界不斷擔心到期

【16:27更新】全港唯一一間紙包飲品盒回收廠「喵坊Mil Mill」，其位於元朗工業邨的廠房租約年底屆滿，近日更不獲政府全資擁有的科技園公司續約，租約年底結束。環保署早前稱對事件表示不知情，指會向有關方面了解。惟新加坡已接洽廠方，商討移師星洲繼續營運。

屯門環保園只剩兩用地可供選擇

行政長官李家超今早(20日)在行政會議前回應傳媒時表示，環保署已聯絡「喵坊Mil Mill」提供適切協助，包括聯絡科技園公司，以及提供幾個地方，供廠方申請繼續作營運之用。惟廠方原希望使用屯門環保園南華廚餘廠舊廠房，已用作其他項目，工程亦已展開。環保署早前指，屯門環保園只剩下兩幅，合共約1.3公頃土地仍未出租，會適時公布招標的時間表。

「喵坊Mil Mill」廠房