曾志健等4人付逾40萬偷渡費匿紙箱 警拘貨倉管理員涉協助罪犯

荃灣開槍案中槍的「健仔」曾志健，以及另外3人昨日在西貢北潭涌被捕，今日下午於區域法院提堂。警方召開記者會交代案情，國安處高級警司李桂華表示，國安處以涉嫌「協助罪犯」罪拘捕一名34歲男子，其職業為貨倉管理員，而團夥首腦已離開香港，警方形容他們有如「吃人血饅頭」，目標人物有10人，會繼續追查案件。

李桂華指，於2020年初，一些社交頻道成員，遊說一些正在等候審訊被捕人士，棄保潛逃離開香港，同時要他們預繳費用。至2020年10月底，其中4名人士在被慫恿下，曾到美國領事館尋求庇護但被拒。該團夥之後安排他們窩藏在荃灣一幢工廈內，李桂華形容環境十分惡劣，沒有窗戶，他們4人近一年沒有外出，只靠間中有人送飯予他們充飢。

4人匿藏在紙箱內佯裝為貨物轉移

為防警方追蹤到他們的下落，不時會轉換窩藏地點，警方初步知道窩藏地點有3個。警方指，轉移時因怕被警方發現，團夥會將他們封在紙箱內，佯裝為貨物運送，亦不會告之他們下一個窩藏地點。李桂華形容此為不人道且奇怪做法。期間，該團夥又以眾籌為名，指示4人拍攝影片講述其生活困苦，用以在一個外國的眾籌平台籌集資金，惟籌得的資金未曾落進4人手中。該頻道不是公開頻道，有特定觀眾群組，李桂華形容在影片中，他們手持護照，面向鏡頭表明自己身分。

這段時間內4人不斷被苛索，共繳付40多萬元偷渡費，惟最終未能成事。至2022年初，團夥已沒向窩藏地點交租，更沒有提供食物，4人靠僅餘積蓄買乾糧充飢直至昨日被捕。而涉案團夥部分人已前往外國，包括英國。

李桂華：4人頭髮披肩 相當消瘦憔悴

李桂華又形容，警方拘捕4人時，他們均「頭髮披肩，完全沒有理髮，相當消瘦，十分憔悴」。警員一直跟進其中一人，亦未能一眼認出，看上去完全不似十幾廿歲的年輕人。李桂華表示感到難過，他們白白浪費兩年美好光陰。他又指，如果有市民被人作出此類慫恿，很有機會是被騙，呼籲要即時聯絡國安處，形容這些人在「吃人血饅頭」。