服裝公司老闆行賄 採購員受賄逾800萬 各判囚22個月及17個月

本地一間服裝配飾貿易公司老闆7年間向製衣公司採購員提供回佣逾800萬元，向貿易公司發出總值至少逾3,600萬元採購訂單，二人被廉署拘控，早前承認串謀受賄罪，貿易公司老闆另再承認兩項串謀行賄罪。法官劉綺雲今早在區域法院判刑，貿易公司老闆監禁22個月，採購員監禁17個月。案件明年1月3日提訊處理沒收令。

3名被告依次為46歲寶原行有限公司老闆何國榮、57歲寶原行會計文員周炎秋及54歲必偉實業有限公司高級採購員黎淑芬。三人同被控一項串謀使代理人接受利益罪名；何及周另被控兩項串謀向代理人提供利益罪名；案發日期介乎2012年7月至2019年12月。周否認控罪，排期明年7月3日受審。

劉官判刑指涉案受賄及行賄罪為時約5年至6年多，涉款共逾848萬元，指製衣公司54歲高級採購員黎淑芬案中違反誠信，雖然被動接受賄款，但犯案時間長，回佣金額大，刑責不輕；而46歲貿易公司老闆何國榮雖無違反誠信，但主動提出回佣，犯案為自己公司爭取生意，有直接得益，故二人罪責相等。

官引述被告指「低估犯案後果」

劉官續指三罪共以51個月監禁為量刑起點，認罪扣減至34個月，考慮到其坦白認罪，被捕前已向製衣公司客戶償還約200萬元，及向公司另一董事認錯，態度值得肯定，可酌情減刑。劉官採納51個月為量刑起點，考慮被告認罪等因素，總刑期為22個月。減刑10個月，有見案件持續年半為其帶來龐大精神壓力，再減刑2個月，判囚22個月。至於黎淑芬，劉官以30個月為量刑起點，認罪扣減至20個月，認罪後方提出全數償還款項，酌情扣減1個月，精神壓力同樣扣減兩個月，終囚17個月，並下令須償還逾71萬款項。劉官引述被告指低估犯案後果，指出此乃業界陋習，劉官指法庭正正要打擊同類陋習。