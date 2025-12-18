本港麻雀總數微升2.3% 元朗密度最高 多聚集康樂休憩區

麻雀是香港常見鳥類。香港觀鳥會公布最新麻雀普查結果，推算目前香港市區有約22.7萬隻樹麻雀，按年微升2.3%，連續8年維持在21至26萬隻水平，數量大致穩定。全港18區，麻雀密度最高的地區為元朗區，其次則為屯門區及沙田區。若以土地用途劃分，最多麻雀聚集於康樂及休憩區。

「第十屆全港麻雀普查」5月10至24日進行，涵蓋全港18區的六個土地用途，包括住宅區、商業區、工業區、康樂及休憩區、農業區、鄉村地區，義務普查員於早上時段沿劃分為80條約1公里的路線點算麻雀數目，推算本港市區有約22.7萬隻麻雀，較去年多5千隻、微升2.3%。其中元朗區麻雀密度最高，每條路線平均約有 100隻麻雀；其次為屯門及沙田。土地用途方面，康樂及休憩區麻雀數量最多，推算達 8.9萬隻，佔全港近四成，其次為住宅區及鄉村區。