李家超泰國返港後確診 昨現病徵 今停行會 APEC曾與習近平接觸

特首李家超結束泰國外訪行程返港後，在機場核酸檢測確診新冠肺炎，目前正居家隔離並在家工作，按需要會以視像出席會議，毋須作署任安排。特首辦昨引述李家超稱，昨下午輕微發燒、喉嚨有些痛楚，「大致情況可以」，並已獲處方新冠口服藥。翻查資料，李家超在確診前兩日內，先後與國家主席習近平「挽手離會場」、跟泰國副總理蘇帕塔納蓬和中國駐泰國大使韓志強等會面，部分行程沒有佩戴口罩。
李家超前日(20日)結束上任後首個外訪行程，晚上在香港機場接受的核酸檢測結果呈陽性。特首辦昨回應傳媒查詢時，引述李家超感謝社會各界對其關心，昨下午輕微發燒、喉嚨有些痛楚，雖然有點疲倦但「大致情況可以」，醫生已向其處方新冠口服藥。
今年9月已接種第四針科興新冠疫苗的李家超，在隔離期間將會在家工作，並按需要以視像形式出席會議，政府不會作署任安排。至於他原定親身出席的公開活動，將由其他官員代為出席或另作合適安排，包括昨早在會展舉行的港區人大選舉主席團會議，他在視像主持會議致辭時，已經有幾聲咳，今日舉行的行政會議會休會。
出訪曼谷與多名政商領袖會面
李家超在泰國曼谷的4日行程，快速測試結果皆呈陰性。綜合政府新聞處發稿和李家超社交網站帖文，他在周六和周日曾參與多場會談或會議，又曾參觀曼谷的大型企業、在市區小店食早餐和宴請泰國商界及本港商貿團。他周六下午更與習近平挽手離開亞太經合組織(APEC)峰會會場，以及為習近平送機，當中部分行程沒有佩戴口罩。
由政府牽頭出訪曼谷的商貿代表團未有隨特首前日返港，商務及經濟發展局長丘應樺昨在曼谷表示，所有團員快測結果均為陰性，亦有遵守所有防疫安排。港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在電台節目表示，很難判斷李家超何時感染，但由於Omicron潛伏期約為1至3日，相信他是在外訪期間染疫。
隨行兩人列密切接觸須居家檢疫
特首辦8名隨行職員經衛生防護中心評估後，特首辦主任葉文娟和特首私人秘書杜潔麗因曾除口罩，與李家超參與較長時間的會議或近距離共膳，被界定為密切接觸者，現正居家檢疫，隨行其餘6名職員則不被界定密切接觸者；8人前晚的核酸檢測和昨日的快測結果均為陰性。
李家超並非首名因公外訪而染疫的高官。財政司長陳茂波上月底到中東宣傳香港時，不時除口罩向別國官員介紹香港的政策和優勢，其後在沙特阿拉伯確診，最終趕及回港出席國際金融領袖投資峰會。當時他在機場檢測仍然呈陽性，但獲衛生防護中心界定為不具傳染性的康復個案，一度引起社會討論。申訴專員趙慧賢上月因公事到訪新西蘭及阿塞拜疆，回港後亦確診。
輸入個案佔614宗創新高
本地疫情方面，昨日新增7,286宗確診個案，其中輸入個案佔614宗，創疫情爆發以來新高，昨多11名年齡介乎60至94歲的患者離世。立法會金融服務界議員李惟宏快測呈陽性，現正居家隔離，他上周四曾出席立法會會議。