李家超泰國返港後確診 昨現病徵 今停行會 APEC曾與習近平接觸

特首李家超結束泰國外訪行程返港後，在機場核酸檢測確診新冠肺炎，目前正居家隔離並在家工作，按需要會以視像出席會議，毋須作署任安排。特首辦昨引述李家超稱，昨下午輕微發燒、喉嚨有些痛楚，「大致情況可以」，並已獲處方新冠口服藥。翻查資料，李家超在確診前兩日內，先後與國家主席習近平「挽手離會場」、跟泰國副總理蘇帕塔納蓬和中國駐泰國大使韓志強等會面，部分行程沒有佩戴口罩。

李家超前日(20日)結束上任後首個外訪行程，晚上在香港機場接受的核酸檢測結果呈陽性。特首辦昨回應傳媒查詢時，引述李家超感謝社會各界對其關心，昨下午輕微發燒、喉嚨有些痛楚，雖然有點疲倦但「大致情況可以」，醫生已向其處方新冠口服藥。

今年9月已接種第四針科興新冠疫苗的李家超，在隔離期間將會在家工作，並按需要以視像形式出席會議，政府不會作署任安排。至於他原定親身出席的公開活動，將由其他官員代為出席或另作合適安排，包括昨早在會展舉行的港區人大選舉主席團會議，他在視像主持會議致辭時，已經有幾聲咳，今日舉行的行政會議會休會。