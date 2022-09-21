李家超：港金融體系背靠祖國聯通世界優勢下堅韌無比

行政長官李家超出席一個財經論壇致辭時表示，香港回歸以來，戰勝了各種難關和變局，遇上經濟挑戰，不論是1997年金融風暴或是2008年金融海嘯，香港的金融體系在背靠祖國及聯通世界的獨特優勢下，始終堅韌無比，而面對疾病疫情，比如2003年的「沙士」、2009年的人類豬流感，以至過去兩年多的新冠疫情，在中央的全力支持下和香港社會的共同努力下，依然砥礪前行，克服困難。

他又說，面對政治動亂，包括2014年違法佔中、2016年旺角暴動，及2019年黑暴港獨肆虐，全賴中央果斷出手，頒布實施《香港國安法》，完善香港特區選舉制度，落實愛國者治港，使香港回到「一國兩制」正確軌道，社會回復穩定，可以重新聚焦發展經濟民生。

指港 已 昂 然踏上「由治及興」新征程

李家超表示，香港已經跨越動盪不安的日子，現在已昂然踏上由治及興新征程，在發展的道路上擁有前所未有的信心，未來5年是同為香港發展打開新篇章的關鍵期，而香港作為大灣區內高度開放的國際化城市，亦是國際金融、貿易中心和航空樞紐，專業服務享譽全球，加上「一國兩制」的獨特優勢，香港絕對有能力在大灣區擔當重要角色。

他又指，香港除了是全球最大的離岸人民幣中心，亦是頂尖的融資平台，現正爭取成立大灣區保險售後中心，為投保香港保單的大灣區居民提供全方位服務，並正推進實施跨境汽車保險等效先認，為經港珠澳大橋進入廣東省的車輛帶來便利。