李梓敬倡康文署體育館24小時服務 文體旅局：公園健身器材已全天候開放

政府於施政報告公布，計劃於康文署指定設施引入市場營運模式，以提升旅客體驗和經營效能。新民黨立法會議員李梓敬昨日於立法會提出，康文署可參考已應用面部辨識技術及智能系統的24小時私營健身室，將體育館設施如球場及健身室24小時開放，令場地得以充分使用，並達致智能化管理。

文化體育及旅遊局羅淑佩書面回覆，收費設施開放時間為早上7時至晚上11時。非收費設施如全港公園及遊樂場約900套戶外健身器材大多24小時開放，已照顧大部分人需要。局方指如通宵開放設施，涉及額外的公共資源，暫未有計劃推行。