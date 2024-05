阿聯酋杜拜王子阿里(Sheikh Ali Rashed Ali Saeed Al Maktoum)來港出席家族辦公室啟動禮一事再有新發展,其家辦行政總裁麥懿睿近日向《南華早報》表示,阿里王子將會再來香港,惟阿里王子在迪拜的禮賓和安全事務主管Marco Carenzi在該報道刊登後,向《南華早報》發聲明,指麥懿睿「無權代表王子發言」(does not have any power of representation)。