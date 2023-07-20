熱門搜尋:
杜蘇芮 書展2023 C觀點 消費券2023 圍方 網上熱話 Ray Online 居屋2023 澳門旅遊 深圳好去處 二手樓 樓市
返回
本地
2023-07-20 18:09:35

杜蘇芮│香港下周又打風？天文台：杜蘇芮未來移向呂宋以東並逐漸增強　歐洲預報中心料下周五颱風最接近本港?

分享：
天氣｜本港下周又打風？天文台：熱帶氣旋似乎形成中　歐洲預報中心料下周五最接近本港

本港下周又打風？天文台指熱帶氣旋似乎形成中，歐洲預報中心料下周五最接近本港。(資料圖片)

杜蘇芮│  料下周五凌晨最近香港

本港下周又再打風？多個電腦模式預測，目前位於菲律賓以東海域的低壓區，會發展為熱帶氣旋並逐漸增強，其中歐洲中期天氣預報中心預計，該熱帶氣旋下周四(27日)會闖入本港400公里範圍，預計下周五(28日)凌晨最接近香港，之後移往內陸減弱。不過，美國全球預報系統顯示，同一熱帶氣旋會往台灣方向移動。天文台指杜蘇芮會在未來數天移向呂宋以東一帶並逐漸增強。

杜蘇芮│   香港天文台路徑概率

香港天文台的熱帶氣旋杜蘇芮路徑資訊。（天文台截圖） 香港天文台的熱帶氣旋杜蘇芮路徑概率。（天文台截圖） 香港天文台的熱帶氣旋杜蘇芮路徑地理信息系統圖。（天文台截圖）

港天文台：杜蘇芮路徑仍存變數或移向台灣

至於香港天文台表示，位於菲律賓以東海域的低壓區正逐漸增強，高空反氣旋正為廣東帶來普遍晴朗的天氣。此外，位於菲律賓以東海域的熱帶低氣壓已命名為杜蘇芮。上午十時，杜蘇芮集結在馬尼拉以東約1230公里，預料向西北偏西移動，時速約10公里，橫過菲律賓以東海域。本港地區今日天氣預測大致天晴及酷熱。吹輕微至和緩東南風。展望未來數日持續酷熱，大致天晴，但局部地區有驟雨。下週中期天氣漸轉不穩定。但杜蘇芮的路徑仍存變數，亦有機會移向台灣一帶。

歐洲中期天氣預報中心東調杜蘇芮路徑，靠近台灣多於香港

歐洲中期天氣預報中心ECMWF預計杜蘇芮下周一位置。（網上截圖） 歐洲中期天氣預報中心ECMWF預計杜蘇芮下周二位置。（網上截圖） 歐洲中期天氣預報中心ECMWF預計杜蘇芮下周三位置。（網上截圖） 歐洲中期天氣預報中心ECMWF預計杜蘇芮下周四位置。（網上截圖） 歐洲中期天氣預報中心ECMWF預計杜蘇芮下周五位置。（網上截圖）
8號風球要求員工WFH是否合法？勞工處指引如下。（AM730製圖） 8號風球要求員工WFH是否合法？勞工處指引如下。（AM730製圖） 8號風球要求員工WFH是否合法？勞工處指引如下。（AM730製圖） 8號風球要求員工WFH是否合法？勞工處指引如下。（AM730製圖） 8號風球要求員工WFH是否合法？勞工處指引如下。（AM730製圖） 8號風球要求員工WFH是否合法？勞工處指引如下。（AM730製圖） 8號風球要求員工WFH是否合法？勞工處指引如下。（AM730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受