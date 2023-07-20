杜蘇芮│香港下周又打風？天文台：杜蘇芮未來移向呂宋以東並逐漸增強　歐洲預報中心料下周五颱風最接近本港?

本港下周又再打風？多個電腦模式預測，目前位於菲律賓以東海域的低壓區，會發展為熱帶氣旋並逐漸增強，其中歐洲中期天氣預報中心預計，該熱帶氣旋下周四(27日)會闖入本港400公里範圍，預計下周五(28日)凌晨最接近香港，之後移往內陸減弱。不過，美國全球預報系統顯示，同一熱帶氣旋會往台灣方向移動。天文台指杜蘇芮會在未來數天移向呂宋以東一帶並逐漸增強。

▼ 杜蘇芮│ 香港天文台路徑概率 ▼

港天文台：杜蘇芮路徑仍存變數或移向台灣

至於香港天文台表示，位於菲律賓以東海域的低壓區正逐漸增強，高空反氣旋正為廣東帶來普遍晴朗的天氣。此外，位於菲律賓以東海域的熱帶低氣壓已命名為杜蘇芮。上午十時，杜蘇芮集結在馬尼拉以東約1230公里，預料向西北偏西移動，時速約10公里，橫過菲律賓以東海域。本港地區今日天氣預測大致天晴及酷熱。吹輕微至和緩東南風。展望未來數日持續酷熱，大致天晴，但局部地區有驟雨。下週中期天氣漸轉不穩定。但杜蘇芮的路徑仍存變數，亦有機會移向台灣一帶。