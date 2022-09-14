東區街坊留意｜新巴720系列上午時段服務調整　金鐘、中環一帶改道 (附詳情)

新巴720號線特別班次、720A及720P號線，下周一(9月19日)起將調整上午繁忙時段服務，以配合巴士路線計劃。改道涉及金鐘、中環、上環路段服務，以及開車時間等。
720號線(特別班次)：西灣河、筲箕灣往返金鐘、中環
- 所有上午繁忙時段特別班次於中環的總站，改設於干諾道中中旅集團大廈外(永和街巴士站)
- 往西灣河方向於周一至六(公眾假期除外)09:00前的特別班次，將改經金鐘及繞經民吉街、干諾道中，並於政府總部增設巴士站，原有於機利文街中保集團大廈外、德忌利士街的巴士站將取消
- 往中環方向於周六(公眾假期除外)的特別班次(07:40、08:10及08:40由西灣河(嘉亨灣)開出的班次除外)將改經金鐘，並於海富中心外增設巴士站
- 其他時段服務及行車路線維持不變
720A號線：西灣河、筲箕灣往返金鐘、中環
- 改為單向及只於周一至五(公眾假期除外)提供服務
- 08:00前由西灣河(嘉亨灣)開往金鐘的班次將改以海富中心為終點站
- 08:00後的班次將延長至中環，於夏慤道後，改經紅棉路、金鐘道、皇后大道中，並以新增設的畢打街巴士站為終點站，沿途於長江集團中心外設站
- 往西灣河及周六服務將取消，乘客可改乘720號線往來西灣河及金鐘一帶
720P號線：太古城往返中環
- 所有班次於中環的總站改於干諾道中中旅集團大廈外(永和街巴士站)
- 往太古城方向的行車路線改經民吉街、干諾道中
- 原有於中保集團大廈外、德忌利士街的巴士站將取消