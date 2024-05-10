東張西望何伯︱擁450萬資產住公屋 房署：初步掌握單位資料正調查

無綫節目《東張西望》近期報道喪妻9年的76歲老翁「何伯」與年輕逾30年、有18歲兒子的內地來港女士閃婚，惹來5名子女不滿，何伯細女更調走聯名戶口中的450萬元，疑以此舉防父親受騙，令一家人反目，惹來全城熱議，當中提到何伯戶口擁450萬元資產，結婚出手闊綽，並寄住新婚妻子的公屋單位，妻子亦見打扮光鮮，亦有消息指何伯及兒子亦有公屋單位，外界質疑是否有人違反公屋富戶政策及申報規定。

房屋署發言人表示，有關個案經廣泛報道，署方已透過不同途徑收集的情報初步掌握有關公屋單位的資料，現正跟進調查。基於涉及個人資料及私隱，因此未能透露個案詳情。