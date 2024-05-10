東張西望何伯︱擁450萬資產住公屋 房署：初步掌握單位資料正調查

無綫節目《東張西望》近期報道喪妻9年的76歲老翁「何伯」與年輕逾30年、有18歲兒子的內地來港女士閃婚，惹來5名子女不滿，何伯細女更調走聯名戶口中的450萬元，疑以此舉防父親受騙，令一家人反目，惹來全城熱議，當中提到何伯戶口擁450萬元資產，結婚出手闊綽，並寄住新婚妻子的公屋單位，妻子亦見打扮光鮮，亦有消息指何伯及兒子亦有公屋單位，外界質疑是否有人違反公屋富戶政策及申報規定。
房屋署發言人表示，有關個案經廣泛報道，署方已透過不同途徑收集的情報初步掌握有關公屋單位的資料，現正跟進調查。基於涉及個人資料及私隱，因此未能透露個案詳情。
房署指，房屋委員會為確保珍貴的公共房屋資源能用得其所，一直透過預防、偵察、調查行動、宣傳教育等工作致力打擊濫用公屋行為，並嚴正處理每一個濫用公屋個案。如有租戶被證實違反與居住情況相關的租約條款，或虛報任何資料，房委會均會按相關政策採取租約管制行動。
聯名戶口「單簽」、「雙簽」易爭拗？開戶/債務/風險/遺產處理一文睇清
二人資產限額198萬
根據房屋署在4月生效的「富戶政策」，住戶如在香港以外擁有土地、物業等資產，須在申報入息和資產時作出申報，若有懷疑或接獲舉報，署方會進行調查。如有詳細資料，例如明確的內地某省市地址，署方會向當地部門查詢。
據規定，若公屋住戶的家庭入息超逾公屋入息限額5倍，或家庭總資產淨值超逾公屋入息限額100倍，甚至在香港擁有物業，房屋署都有權收回公屋。舉例一個2人家庭，資產淨值限額為198萬元，6人家庭則為447萬元，如超逾限額之住戶須遷出現居公屋單位。