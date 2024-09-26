東張西望｜港婦遊濟州汗蒸幕拍攝禁離境近3月 丈夫：好離譜拖延佢唔畀返香港

劉先生表示，妻子跟友人7月隨團到南韓濟州旅行，並到其中一個景點汗蒸幕，她不知道做汗蒸幕不准拍照，一時興奮「打卡」，結果有當地人報案指她拍到自己，她在7月7日被帶到警署和扣留3天，9日團友均坐飛機回港，獨留她一人，後來警方讓旅行社經理接她離開，叫她再等通知檢控。 3事主要求9萬港元「協議金」 惟仍要被檢控 劉太一等就等了近3個月，期間一直滯留濟州，他們曾向入境處求助，當地亦有名為「華人之家」的組織協助跟進事件，對方指被拍到的3名事主要求和解金合共1,500萬韓圜(約18萬港元)，後來減到9萬港元。劉先生匯錢前致電太太，劉太卻指付錢後仍要被檢控，事件不會結束，她解釋對方換了「協議金」名義，並非「和解金」。



住酒店更花費數萬 「日日喺度等」身心疲倦 事件拖延近3個月，自言非富貴的劉先生和太太身心疲倦，太太住酒店更花費數萬元，要向財務公司借錢，「唔掂呀真係，而家仲畀人勒索金錢。南韓食物我哋唔係食慣」，他指太太有糖尿病，「一冇藥食就瞓低，係呢2個月託旅行社送畀佢，如果冇藥佢都死得，佢8月尾覆診都冇得去。所以呢單嘢真係好離譜，你冇理由咁，你告咪告佢，咩3個月、咩司法，你有日期畀人哋上堂呀嘛，你咪拖延佢，唔畀佢返香港」。 劉太於電話受訪時稱，她有帶長袖衣物，惟以辣為主的食物不合胃口，她又無法跟當地人溝通，亦沒朋友，形容自己每天「冇嘢做、日日喺度等」，早上買杯麵和麵包吃，晚上去吃飯時就去逛街。