東張西望｜港鐵伯伯趕車遭情侶撞暈　好心港女幫忙反被索賠5萬再捱告

好人無好報還是「碰瓷黨」再現香港？無綫節目《東張西望》昨(27日)報道，一名港女報稱去年在港鐵青衣站，看見一名伯伯與一對情侶趕車時被撞跌，情侶不顧而去。港女於是好心上前照顧伯伯，怎料她的善心舉動，令她陷入噩夢。事後不僅港女被老伯申索5萬元，隨後還被老伯控告。

「原來自己幫人都未必係一件好事」

女事主姓張，事件發生在去年10月，當時她與丈夫在港鐵青衣站乘電梯到月台時，見到老伯與一對情侶趕車時被撞跌，其後老伯暈倒，失去知覺。由於女事主懂得急救，於是上前不斷拍老伯，希望給予幫忙，其他路人則幫忙到大堂尋找職員協助。

怎料老伯醒來後竟指港女撞跌他，要求報警，由於事發現場是閉路電視盲點，所以未有拍攝到事發經過。隨後女事主向在場警員錄完口供後離開，老伯則被送院治理。她以為事件會告一段落，怎料在2個月後，老伯透過小額錢債審裁處指控她襲擊，要求申索5萬元。

「點解暈咗的人會知道自己暈咗6秒？」

女事主大感無奈，「原來自己幫人，但幫人之後都未必係一件好事，反而仲要俾人索償，我覺得好無奈」。她透露曾向老伯表示：「如果我照顧你之後，你仲要告我，你會唔會覺得對我好唔公平？」老伯則回應他當時暈倒6秒，「嗰6秒妳講咩都得」。女事主質疑老伯：「點解你作為暈咗的人，會知道自己暈咗6秒？」隨後老伯又說自己看了醫生及做物理治療，建議女事主可賠3,000元了事，女事主反駁：「我幫完你仲要賠3,000元畀你？你覺得合唔合理？」

直到今年6月，女事主收到老伯的終止申索書，本以為老伯放棄索償，事件告一段落，沒想到原來老伯透過法律援助署控告她，令她大感無奈，「呢件事已經纏繞咗我咁耐，點解仲要繼續落去呢？」她大呻原來自己幫人未必是一件好事。