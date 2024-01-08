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2024-01-08 15:29:19

柳俊江去世｜女友、前妻等親友到殮房認屍 家人指將低調舉行告別式

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（fb「柳俊江 Lauyeah」圖片）

有「新聞王子」之稱的柳俊江上周五（5日）於大埔黃宜坳村住所燒炭身亡，其親友今日（8）一行十數人到殮房認屍。

一行十多名親友認屍

今日早上8時許，柳俊江父母、前妻雷康怡、現任女友陪同多名家屬及親友，一行十數人抵達富山殮房認屍，各人神情哀傷，逗留一個多小時離開，沒有回應事件。

柳俊江家人於fb發文交代

至下午，柳俊江的家人於其facebook專頁發文，公布柳俊江離世的消息，表示會以最低調方式舉行告別儀式，希望大家給予其家屬及身邊人空間，並呼籲若柳俊江的離開引起任何人情緒上的困擾，請緊記尋找專業人士協助，勉勵大家好好生活下去。

全文如下：

致所有愛護柳俊江的朋友

Ryan ，我們的柳爺，在1月4日離開了大家。這是一個極度難過而沉重的消息 ，尤其柳爺從來是一個這麼努力，善良，充滿活力和正能量的人，選擇離開，我們可以想像他内心經歷的掙扎和痛苦。作為愛護他的家人和好友，我們唯有悲痛接受，並盡力保護大家，對任何報道將不作回應。我們決定以最低調方式舉行告別儀式，在平靜的氣氛中完成後事。

請大家給予他家屬和身邊人空間和寧靜，面對這艱難的時刻。

如果柳爺的離開引起任何人情緒上的困擾，請緊記尋找專業人士協助，或者讓身邊人理解你的情緒。大家互相關心，讓別人知道你並不孤單。

生命寶貴，我們相信柳爺尚有壯志未酬，請各位好好生活，為未及目標跑下去。

柳俊江家人

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