梁振英稱國家安全是社會生存發展前提　鄧炳強稱繼續做好宣傳推廣

全國政協副主席梁振英表示，國家安全是社會生存發展的前提，全社會需要共同努力，宣揚國家安全的重要性。

在「國家安全18區大奬賽」頒獎禮上，梁振英透過香港齊心基金會董事會主席鄧爾邦，代為讀出賀詞，梁振英表示，國家安全與民生息息相關，只有在和平穩定的環境下，香港的經濟才能持續發展，市民才能安居樂業。在當前世界局勢不穩情況下，香港作為最開放的城市，不能獨善其身，需要居安思危，確保社會持續穩定發展。

他在賀詞中又說，香港市民需要培養明辨是非的能力，深入了解和說好「一國兩制」故事，透過教育啟發年輕一代的思維，讓國家安全的理念深入民心。