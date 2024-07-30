梁振英稱國家安全是社會生存發展前提　鄧炳強稱繼續做好宣傳推廣

全國政協副主席梁振英表示，國家安全是社會生存發展的前提，全社會需要共同努力，宣揚國家安全的重要性。
在「國家安全18區大奬賽」頒獎禮上，梁振英透過香港齊心基金會董事會主席鄧爾邦，代為讀出賀詞，梁振英表示，國家安全與民生息息相關，只有在和平穩定的環境下，香港的經濟才能持續發展，市民才能安居樂業。在當前世界局勢不穩情況下，香港作為最開放的城市，不能獨善其身，需要居安思危，確保社會持續穩定發展。
他在賀詞中又說，香港市民需要培養明辨是非的能力，深入了解和說好「一國兩制」故事，透過教育啟發年輕一代的思維，讓國家安全的理念深入民心。
鄧炳強指需繼續做好宣傳和推廣國家安全意識
保安局局長鄧炳強在同一活動中致辭說，政府將會設立國家安全展覽館，以及培養地區導師，在全港社區推廣國家安全教育。他說今年三月「維護國家安全條例」正式生效，標示著香港已完成基本法第23條立法，完善了相關的法律制度和執行機制。但是國家安全風險仍然存在，當局不能掉以輕心，需繼續做好宣傳和推廣國家安全意識的工作。
「國家安全18區大獎賽」 中，20條國安資訊短片跨平台收視超過 200萬，比賽網站錄得逾120萬人次瀏覽，參賽人數超過21萬。
原文刊登於 香港電台