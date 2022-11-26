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2022-11-26 12:45:40

楊何蓓茵指更新公務員守則　突顯尊重憲制秩序維護國家安全

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公務員事務局長楊何蓓茵出席電台訪問。(商台提供圖片)

公務員事務局長楊何蓓茵出席電台訪問。(商台提供圖片)

公務員事務局局長楊何蓓茵，今日（26日）出席電台的訪問時表示，正在更新公務員的守則內容，並希望明年將草擬文本交予工會收集意見。她指出，守則將會突顯過去沒有寫出的原則，包括尊重憲制秩序、維護國家安全等。

楊何蓓茵今日出席商業電台接受訪問，她提到有關更新公務員守則時，表示目前當局正在草擬內容，希望可以在明年的第一季向工會提供草擬的文本，並收集意見。

她在訪問中表示，公務員的守則是不可以被個人的政治傾向、政治理念及聯繫，影響其工作，需要公正及全心全意為政府辦事，不可以在工作上對政黨偏頗，同時在參與政治活動不可以被人與公務員身份有聯繫，令人以為有關活動獲得政府的支持或背後組織。

將簡化表現欠佳離職機制

對於今年施政報告提到，要加強管理公務員及處理表現欠佳的公務員問題，楊何蓓茵指目前的機制會將表現達「不滿意」的公務員，要求在限期內改善，否則會被要求離職，然而有關機制因為比較複雜及需時較長，故將會研究簡化，以提升效率。

對於上一年度有3,700多名的公務員離職，楊何蓓茵表示當中有逾千人是在試用期。她指公務員能及早發現工作不合適而離職是好事，但亦承認有公務員因「移居海外」而離職，當中較多為年輕及職級較低的公務員。

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