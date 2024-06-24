樂悠咭申請｜8間臨時申請服務中心 今起至8.31運作（附地點時間）

由8月25日起，所有60歲或以上香港居民必須使用「樂悠咭」以享用二元優惠計劃，現有不記名長者八達通及一般個人八達通將不再適用。至於未滿60歲的合資格殘疾人士，則仍可使用已加註「殘疾人士身分」的個人八達通，繼續享用二元優惠計劃，無須申請「樂悠咭」。

政府為便利60歲或以上香港居民申請「樂悠咭」以繼續享用政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃（二元優惠計劃），港島、九龍及新界共八間「樂悠咭」臨時申請服務中心今日（6月24日）起運作。

中心的辦公時間為星期一至五上午9時至下午8時及星期六上午9時至下午1時，星期日及公眾假期休息。市民如需協助申請「樂悠咭」，可於辦公時間內到訪服務中心。

八達通卡有限公司會在收妥申請文件後四星期內寄出「樂悠咭」予合資格申請人。如在完成申請後四星期仍未收到「樂悠咭」，請致電熱線31471388查詢（選擇語言後按0直接與職員聯絡）。八達通卡有限公司亦會就資料缺漏的申請向申請人發出短訊或信件跟進，接獲相關短訊或信件的申請人應按照指示盡快回覆及補交資料，否則其申請將不獲繼續處理。



此外，仍未申請「樂悠咭」的合資格受惠人士亦可以郵寄方式或透過「八達通App」向八達通卡有限公司申請。市民可於「樂悠咭」網頁觀看申請步驟的示範短片及了解紙本申請表（附有免郵費回郵信封）的派發地點。

「樂悠咭」印有合資格受惠人士的個人相片及姓名，每名合資格人士只可持有一張，作為享用二元優惠計劃的資格證明。政府由2022年6月1日起分階段接受65歲或以上（即1956年或以前出生）的香港居民申請「樂悠咭」，至今已收到約130萬份申請，估計約佔合資格申請人數92%。

