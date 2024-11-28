機場三跑啟用國泰載百學生首航中跑道　田北辰稱安排100分執生待改進

香港國際機場三跑道系統今日正式啟用，機管局舉行啟用典禮，機管局並安排航班同時在3條跑道升降。國泰航空安排特別航班CX8333接載約130名學生，成為中跑道首航的載客航班，同一時間香港航空和大灣區航空亦分別有客機，在南跑道起飛和北跑道降落。

田北辰稱特別航班小朋友想如廁無人回應

立法會議員田北辰帶領14名屯門中、小學生乘搭該特別航班，他在社交媒體形容活動安排非常完美，「預備安排100分」，雖然今次航程只有40分鐘、不設飛機餐，但在登機前也有為乘客準備點心，上機後又有小遊戲派禮物。

不過，田北辰稱一行人下午2時25分登機，至下午3時便扣好安全帶準備起飛，惟及後才得悉要等候三跑道系統啟用典禮結束才可以起飛，結果所有乘客在機上等候逾半小時仍未起飛，有小朋友表示想如廁但未獲回應。田北辰續指，在見到小朋友「真係忍唔住」後遂在機艙「發脾氣再問」，最終才有空姐帶小朋友如廁，而飛機在該小朋友如廁後20分鐘才起飛。

田北辰批評，機管局和民航處高層亦是座上客，但都怕影響典禮舉行而沒有人出聲，形容他們「唔夠膽孭飛」，他又相信李家超是一個「好識做」的人，如果他知道有小朋友急需如廁「佢肯定會等埋先起飛」。田北辰最後批評，今次活動雖然非常成功，但亦觀察到這類「執生文化」有待改善。