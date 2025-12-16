機電署高級工程師收賄200筆款項 批合約優待好友 囚5年3個月

一名處理機電工程署工程合約的時任高級工程師，被廉政公署控告任職該署期間財富與收入不相稱，涉來歷不明現金共逾700萬元，今日(16日)在高等法院原訟法庭被判入獄5年3個月，犯罪得益被充公。

謝聲德，60歲，機電署時任高級屋宇裝備工程師，早前承認一項現任訂明人員維持高於與其公職薪俸相稱的生活水準罪名，違反《防止賄賂條例》第10條。他早前又承認另外五項罪名，即一項公職人員接受利益；一項公職人員行為失當；以及3項「洗黑錢」罪。

高等法院法官胡雅文判刑時稱謝聲德所犯罪行性質嚴重，影響公共工程及社會價值。謝聲德身為公務員，處理涉案工程合約時理應守法符規及公開透明，惟他沒有申報利益衝突，而且出於貪心及缺乏自制能力而犯案。法官又批准控方申請，頒令充公謝聲德犯罪得益380萬元。謝聲德須於6個月內履行充公令的要求，否則可遭加刑40個月。

7年薪金900萬元 惟個人總開支達3000萬元

案情透露，謝聲德於2012年1月至2019年8月期間，維持高於與其公職薪俸相稱的生活水準。他於7年半內獲機電署支薪共約900萬元，但其個人總開支達約3,000萬元。撇除薪金、個人儲蓄及其他合法收入，他有至少700萬元開支的資金來源不明。