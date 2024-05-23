水泉澳快餐店斬人︱大快活集團：一員工仍留醫 將加強危機處理培訓(更新)

【更新大快活回應】 大快活集團回應沙田水泉澳廣場分店的傷人事件，並向受傷員工及其家人表示誠摯慰問。事件中有三名員工不適及受傷送院，其中兩人經治療後已出院休息，另一名員工留院繼續接受治療，集團會為受傷員工及其家人提供協助，並已安排為受影響的員工提供心理輔導服務。集團又表示，將進一步加強員工危機處理能力的培訓，並強調員工自身安全的重要性。 沙田水泉澳邨昨晚（22日）發生傷人案，一名43歲男子闖入水泉澳廣場的大快活快餐店內斬人，3人被斬傷。

目擊疑兇持刀與人對峙 附近藥房職員「以為拍戲」 今日（23日）早上涉事快餐店如常營業，附近藥房職員Gordon向傳媒講述當時現場不算太混亂，他目擊疑兇持刀與人對峙，有人用手推車「頂住」疑兇，阻止其繼續施襲，惟「初頭以為拍戲」，直至聽到有人大叫「斬人」，隨即有媽媽帶同小朋友逃離現場，才知悉發生斬人案，而他過往未曾見過疑兇。 大快活 派主任慰問員工 大快活今日早上派出客戶服務主任到店內慰問員工，客服主任李小姐向傳媒表示，店內職員在事後未有出現驚恐情緒，公司亦已派員慰問受傷職員及家屬。大快活集團發言人表示，現正積極為受傷員工及其家人提供協助。由於案件已交由警方處理，集團不便再作評論。