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2023-03-20 18:33:34

水警殉職｜留言「抵死」涉發煽動言論 前警員判囚10個月

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西九龍裁判法院。(資料圖片)

西九龍裁判法院。(資料圖片)

水警女高級督察林婉儀於2021年9月追截走私快艇時墮海失蹤，數天後被尋回遺體。26歲時任男警涉在警方Facebook專頁發布「換黑色喇水記女幫板應該死左喇」、「抵死」等留言，早前被裁定1項作出具煽動意圖的行為罪成，今午（20日）於西九龍裁判法院判刑。裁判官斥被告執意犯案，有意挑起對警方的不滿，增加市民敵對警方或政府的風險，判監10個月。被告的代表律師隨即申請保釋等候上訴被拒絕，被告須即時服刑。

控罪指，被告崔駿民（26歲，無業），被控1項作出一項或多項具煽動意圖的行為罪，事發於2021年9月25日至9月28日。

官：刻意揭露其警員身分加大煽動效果

裁判官香淑嫻判刑引述被告的背景報告指，被告15歲由廣州來港讀書，三度投考警隊，至2017年才被錄取。被告的前同僚在求情信則指被告憤世嫉俗，口不擇言。裁判官續指，網上自2019年起廣泛地以「狗」來稱呼警員，《國安法》實施後雖有效遏止，社會氣氛有所緩和，但仍有反修例案件待審理，社會存在遭暴力衝擊的隱憂，警民的敵對情緒可一觸即發。

裁判官斥被告執意犯案，有意挑起對警方的不滿，又刻意揭露其警員身分加大煽動效果，同時打擊警方公信力。裁判官直指案情嚴重，判監是唯一選項，且被告堅稱無煽動意圖反映其無悔意，判監10個月。

 

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