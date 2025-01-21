水警海關西貢赤柱檢732萬元私煙拘一男　另有百箱私煙南丫島漂浮

水警聯同香港海關在西貢和赤柱一帶進行反走私行動，偵破兩宗走私案件。(警方圖片)

經深入調查及情報分析後，水警聯同香港海關海域聯合特遣隊人員，昨日(20日)凌晨在西貢和赤柱一帶進行反走私行動，偵破兩宗走私案件，一名46歲本地男子被捕。

白沙灣碼頭檢 300 萬元私煙

在第一宗案件中，人員發現一艘沒有亮起航行燈的快艇駛至西貢白沙灣碼頭，其間有數名可疑男子將貨物由快艇搬至岸上一輛貨車上。執法人員隨即採取行動，該批男子跳上該快艇後高速往牛尾洲方向逃去。水警人員遂展開追截，惟快艇最終在牛尾海一帶逃去無蹤。人員在現場共檢獲64萬支懷疑私煙，估計總市值約300萬元，應課稅值約212萬元，並扣查該輛貨車。