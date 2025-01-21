水警海關西貢赤柱檢732萬元私煙拘一男　另有百箱私煙南丫島漂浮

經深入調查及情報分析後，水警聯同香港海關海域聯合特遣隊人員，昨日(20日)凌晨在西貢和赤柱一帶進行反走私行動，偵破兩宗走私案件，一名46歲本地男子被捕。
白沙灣碼頭檢300萬元私煙
在第一宗案件中，人員發現一艘沒有亮起航行燈的快艇駛至西貢白沙灣碼頭，其間有數名可疑男子將貨物由快艇搬至岸上一輛貨車上。執法人員隨即採取行動，該批男子跳上該快艇後高速往牛尾洲方向逃去。水警人員遂展開追截，惟快艇最終在牛尾海一帶逃去無蹤。人員在現場共檢獲64萬支懷疑私煙，估計總市值約300萬元，應課稅值約212萬元，並扣查該輛貨車。
聖士提反灣碼頭檢432萬元私煙
在第二宗案件中，人員發現3艘沒有亮起航行燈的快艇駛至聖士提反灣（南）碼頭，有一批可疑男子將貨物由快艇搬至岸上一輛貨車上。人員隨即採取行動，該批男子立即跳上快艇高速往香港南面水域逃去，一名46歲本地男子懷疑失足跌落聖士提反灣碼頭的岸邊後被水警人員救起，他涉嫌違反《應課稅品條例》被捕。
同時，水警人員亦在海面追截該3艘快艇，惟快艇最終逃離香港南面水域往內地方向駛去。人員在現場共檢獲94萬支懷疑私煙，估計總市值約432萬元，應課稅值約310萬元，並扣查該輛貨車。
南丫島檢972萬元私煙
其後，水警人員昨日早上約9時接獲海事處通知，指在南丫島黃竹角泳灘對開海面發現約100箱懷疑其他走私快艇遺下的私煙。警方派員即時檢取該批私煙作進一步調查。人員共檢獲216萬支懷疑私煙，估計總市值約972萬元，應課稅值約714萬元。所有案件交由海關人員繼續跟進調查。