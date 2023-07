泓揚儒家思想 修養良好品德 孔聖堂中學 關愛照顧提供發展機會

“When the Great Way(or Principle) prevails, the whole is owned by all; they elect men of talents, virtue and ability; they practice honesty, and they cultivate universal peace. People love not only their own parents…” 來年為創校七十周年的「孔聖堂中學」,一直致力弘揚儒家思想,堅持實踐孔子因材施教,有教無類的教育理念。校長楊永漢博士希望藉關愛細心,照顧學生需要,為每位同學提供學習和發展的機會,更讓同學理解孔子的大同思想。