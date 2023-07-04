泓揚儒家思想 修養良好品德 孔聖堂中學 關愛照顧提供發展機會

“When the Great Way(or Principle) prevails, the whole is owned by all; they elect men of talents, virtue and ability; they practice honesty, and they cultivate universal peace. People love not only their own parents…” 來年為創校七十周年的「孔聖堂中學」，一直致力弘揚儒家思想，堅持實踐孔子因材施教，有教無類的教育理念。校長楊永漢博士希望藉關愛細心，照顧學生需要，為每位同學提供學習和發展的機會，更讓同學理解孔子的大同思想。

「並非每一位同學都有條件入讀大學，但我希望他們每一位都能做一個好人！」楊校長指由於同學的學習潛能不盡相同，而且自十多年前起，該校由傳統中文中學轉為中英文學校，現有近半同學為來自不同國籍的非華語學生，如來自美國、法國、阿根庭、烏克蘭，甚至非洲的學生，他們亦未必會選擇讀大學，但學校都會向同學教授儒家的中心思想，尤其以仁愛和禮貌為主，而其他的道德行為亦會慢慢教。學校特別重視「孝」，故於派成績表時會安排同學向父母奉茶（自願性質），讓同學表達孝敬。

赴海外參與國際活動 提升英語及自理能力 楊校長希望同學能「跳出銅鑼灣，飛向世界！」因此除聯絡了丹麥、德國、美國等多家不同學校組成聯盟外，亦會讓同學盡量參與國際性活動，如南京舉行的世界中學生水資源研討會、美國的朗誦節、德國的中學生音樂節、印度的舞蹈節等，同學在活動中除可鍛練英語能力外，人生觀和自理能力都得以大大提升。在疫情前該校曾舉辦交換生計劃，讓同學學習獨立自理和待人處事。為讓同學能理解儒家思想，學校會以中英雙語教授，務求每位同學最少能以中文或英文介紹《禮記．禮運大同篇》的意義。因此當他們到外地進行交流活動時，都能上台用英語向當地的師生介紹儒家思想，同學的自信心和英語能力都有很大提升。

認識內地山區居民實況 學待人處世 至於前往內地的訪問，則會帶同學到訪山區的學校，到當地農舍參觀，讓同學認識真實的山區，了解當地居民的生活實況，不會安排特別對待，讓同學可認識內地偏遠農村的艱苦條件，同時學習待人接物應有的態度。現時該校亦分別與廈門、南京、汶川、上海等地多家學校結成姊妹學校，讓同學可多到內地交流。此外，楊校長亦正與蘇格蘭一家欖球訓練學校商討，爭取安排同學免費到當地上欖球訓練班。 「事實上，我們很多培訓班和海外交流活動，都會為同學提供資助，如同學為綜援戶，只要是首次參加活動，就算前往海外亦可獲全額資助。只要同學有心學習，便有機會獲參與機會，不用為費用擔心。」而為慶祝學校邁向七十年，除會請專家學者演講，亦將會設置校史室、印製紀念校刊、舉辦周年晚宴等。亦會趁機進行籌款活動，為學校營運及繼續資助同學參與不同活動籌募經費。 推動科創課程 迎合發展趨勢 因應科技高速發展的大趨勢，該校於早年向政府申請資助，於校內設立STEM教室，同時亦與本地和大灣區多家大專院校合作，如中文大學、嶺南大學、香港教育大學、香港城市大學、Thei等院校合作，讓同學可參與相關院校舉辦的創科活動，以了解最新科技發展。

孔聖堂中學STEM教育委員會統籌甘家俊老師指，成功申請優質教育基金撥款後，除建立了STEM教室，供同學上STEM課程，如人工智能和機械人製作、航拍機等課程，以及讓同學參加公開賽前做準備外。撥款亦用於全校安裝電子白板，藉此推廣互動學習。將來亦會推動更多不同主題的跨科組協作課程，以提升同學對科技學習的興趣，並激發同學投入和用心學習不同科目，增進解難能力，啟發創意。而開辦生活及職業導向的課程，更會是學校未來STEM發展的其中一個重心。憑多元化項目，激發同學的多元技能。 更 多活動參與機會 助同學發揮潛能 該校的學與教主管何柏欣老師亦指，學校正研究將創新科技引入不同科目，並已引入最新的AI、VR、AR、物聯網等最新科技元素，如模擬飛行體驗，亦會進行網絡安全及利用大數據進行模組設計等研究活動，讓同學可學習最新的智能科技知識。 莫玉玲副校長補充，年青人必須把握粵港澳發展帶來的機遇，學校將參與「漫遊大地看神州」拍攝活動，幾位資深老師已經和高中同學搜集資料，準備在9-12月期間組團走訪大灣區創科企業，同學可以看到跨國企業的營運情況，思考生涯規劃，擴闊視野。學校並有不同獎學金及資助供申請，以鼓勵同學參加不同比賽及義工活動等，讓同學有更多機會發展興趣。