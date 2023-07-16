泰利風球・交通消息｜城巴：通宵路線會於凌晨2時半分起陸續暫停服務 港鐵︰鐵路及港鐵巴士服務維持正常服務

【23:06更新】

港鐵指，鐵路及港鐵巴士服務維持正常班次，直至晚上收車。

高速鐵路(香港段)服務將在改發八號烈風或暴風信號後維持正常。港鐵會繼續與內地鐵路單位就兩地的天氣情況協調相應的列車服務安排。然而，列車服務可能會因為天氣情況惡劣而在短時間內暫停。而當天文台發出十號颶風信號，高鐵會暫停服務。

八號烈風或暴風信號下，港鐵列車仍會繼續服務。隨著風暴接近本港，服務班次或會逐步減少。港鐵巴士則將在八號烈風或暴風信號發出三小時後暫停服務。若天文台發出九號烈風或暴風風力增強信號(或以上颱風信號)時，港鐵基於安全考慮，會即時暫停所有露天路段的港鐵列車和輕鐵的服務。

風暴期間，因應惡劣天氣的實際情况和安全考慮，港鐵服務可能需要作進一步調整。港鐵會繼續透過傳媒、MTRMobile、高速鐵路手機應用程式、港鐵Facebook專頁、港鐵和高速鐵路網頁為乘客提供最新車務資訊，請乘客留意相關公佈。

城巴︰所有日間路線會正常營運至尾班

城巴表示，所有日間路線會正常營運至尾班車，而各條通宵路線會於凌晨二時三十分起陸續暫停服務。新渡輪表示，於深夜後將陸續停航直至另行通知。

運輸署表示，油塘有棚架倒塌，仁宇圍來回方向全線、介乎仁宇圍與崇信街之間的東源街，以及介乎仁宇圍與東源街之間的崇信街來回方向封閉。

【20:25更新】

熱帶風暴泰利襲港，天文台今日(16日)上午5時40分改發三號強風信號。機管局提醒旅客，出發前往機場前，可透過香港國際機場網站或“ M y H K G ” 流動電話應用程式， 了解航班最新情況，或向航空公司查詢。現時機場運作正常 。

新渡輪傍晚宣布為乘客安全著想，橫水渡航線往長洲方向將不會於晚上8時半途經芝麻灣、往梅窩方向將不會於晚上11時05分途經芝麻灣。

運輸署傍晚近6時亦宣布，因強風關係，港珠澳大橋香港連接路的最高車速限制已由每小時100公里降低至每小時50公里，將軍澳跨灣大橋單車徑及行人路亦即將封閉，呼籲行人改用其他單車徑及行人路往返日出康城及調景嶺。