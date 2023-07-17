泰利風球・天氣｜天文台改發8號東北烈風或暴風信號 至少維持至正午12時 (持續更新)

【03:50更新】

天文台於凌晨3時45更新風暴消息，受泰利影響，本港普遍吹強風，離岸海域及高地吹烈風。按照現時預測路徑，泰利會於早上在本港西南偏南300公里內掠過。預料本港會漸轉吹東至東南風，風力進一步增強。同時，與泰利相關的雨帶正影響廣東沿岸，預料本港今日會有頻密狂風驟雨。

8號烈風或暴風信號至少維持至正午12時。隨後8號信號會否維持將取決於本地風力的變化，以及泰利雨帶的相關陣風會否持續影響本港。

【00:40更新】

天文台於凌晨00:40發出8號東北烈風或暴風信號，預計本港平均風速每小時63公里或以上。天文台呼籲盡快完成所有防風措施，遠離岸邊及停止所有水上活動。

受泰利影響，本港普遍吹強風，離岸海域及高地吹烈風。按照現時預測路徑，泰利會在未來數小時最接近香港，在本港以南300公里內掠過。本地風力會進一步增強，南部風勢較大，預料烈風會持續一段時間。8號烈風或暴風信號至少維持至早上7時。天文台解釋，隨後8號信號會否維持，將取決於本地風力的變化，以及泰利雨帶的相關陣風會否持續影響本港，並呼籲市民早上留意最新的天氣消息。

受泰利帶來的風暴潮及天文大潮的共同影響，沿岸低窪地區早上可能出現淹浸，天文台呼籲市民盡早完成防風防水浸的措施。海有大至非常大浪及有湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。

在過去一小時，昂坪、大老山及橫瀾島分別錄得的最高持續風速為每小時69、67及65公里，最高陣風分別超過每小時93、91及72公里。

【22:40更新】

天文台預計在凌晨00:40或之前發出8號風球。

熱帶風暴泰利襲港，天文台今日(16日)上午5時40分改發三號強風信號。天文台表示，強烈熱帶風暴泰利已增強為颱風，熱帶氣旋泰利中心附近最高持續風速升至每小時120公里。三號強風信號會在今日維持。



泰利下午4時集結在香港之東南偏南約350公里，時速約15公里，預料本港平均風速每小時41至62公里。天文台指，三號強風信號會在今日維持，風勢預計會在明早稍為增強，並會視乎泰利的強度變化及其相關的烈風區與珠江口的距離，評估是否需要在午夜至明早改發八號烈風或暴風信號。按照現時預測路徑，預計泰利明早(17日)最接近本港，在香港以南約300公里內掠過，本地風向會由東北風轉為東至東南風。

本港下午4時氣溫32度，相對濕度66%，過去一小時京士柏錄得的平均紫外線指數是4，強度屬於中等。在尖沙咀海邊，間中的烏雲蓋頂無阻遊客拍照和欣賞維多利亞港景色，天文台提醒，雷 暴警告現正生效，預料香港有局部地區狂風雷暴，另酷熱天氣警告亦正生效，高溫天氣持續，若感到不適應立刻休息或求助。