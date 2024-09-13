海關截由內地經香港拖船 檢總值3300萬元私煙拘3本地船員

海關透過情報分析，昨日清晨在香港西南面水域進行反走私行動，期間發現一艘可疑拖船由南丫島南面駛向香港仔方向，遂立即截查該艘船隻。海關港口及海域科海域行動組督察陳景鋒講述案情時表示，當人員查問有否報關貨物，船員表現慌張，引起人員懷疑，人員在船頭及船尾發現兩個巨型白色水箱，用鐵板遮蓋船艙入口，有人故意利用體積龐大、笨重的水箱遮擋，以圖增加海關檢查的難度。

當海關人員移開水箱及鐵板，於兩個懷疑經改裝的間隔內檢獲730個紙箱，內有約740萬支懷疑私煙，估計市值約3,300萬元，應課稅值約2,400萬元，涉及六個品牌，並扣查該艘拖船作進一步調查。

3名船員被捕

行動中，海關人員拘捕3名報稱船員的懷疑涉案男子，年齡介乎26歲至57歲。案件仍在調查中。海關會繼續追查私煙的來源及去向，不排除會有更多人被捕。

罪成最高可被判囚7年

海關提醒市民，走私屬嚴重罪行。根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。另外，買賣私煙同屬違法。根據《應課稅品條例》，任何人處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。