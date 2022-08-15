消委會口罩｜19款顏色口罩不符過濾聲稱　6款含菌量超歐盟限量

新冠疫情持續逾2年未止，口罩成為市民的日用品。消委會公布最新一期《選擇》月刊，再測試市面30款不同型號的一次性的彩色/圖案口罩，結果全部樣本的平均細菌過濾效率(BFE)及平均顆粒過濾效率(PFE)均達95%以上，但逾六成(19款)型號有最少1個樣本的PFE低過聲稱，顯示生產商仍須改善監控口罩質素的穩定性，另6款含菌量超出歐盟標準限量等。消費者亦提醒市民在佩戴口罩時，切勿忽略其他防疫措施，應時刻注意個人及環境衛生。

消委會今次測試的30款口罩，分別為21 款平面及9款立體口罩，每個平均售價約1.5元至9.8元，28款聲稱香港製造，餘下2款聲稱內地製造，當中每款抽取5個樣本做測試，6款口罩總評分獲最高5分，另有8款口罩獲得最低的3分評分。