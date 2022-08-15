消委會口罩｜19款顏色口罩不符過濾聲稱　6款含菌量超歐盟限量

新冠疫情持續逾2年未止，口罩成為市民的日用品。消委會公布最新一期《選擇》月刊，再測試市面30款不同型號的一次性的彩色/圖案口罩，結果全部樣本的平均細菌過濾效率(BFE)及平均顆粒過濾效率(PFE)均達95%以上，但逾六成(19款)型號有最少1個樣本的PFE低過聲稱，顯示生產商仍須改善監控口罩質素的穩定性，另6款含菌量超出歐盟標準限量等。消費者亦提醒市民在佩戴口罩時，切勿忽略其他防疫措施，應時刻注意個人及環境衛生。
消委會今次測試的30款口罩，分別為21 款平面及9款立體口罩，每個平均售價約1.5元至9.8元，28款聲稱香港製造，餘下2款聲稱內地製造，當中每款抽取5個樣本做測試，6款口罩總評分獲最高5分，另有8款口罩獲得最低的3分評分。
「Facewear by Mask Factory」不符過濾聲稱較大
測試發現有19款顏色口罩最少有1個樣本不符過濾聲稱，當中測試結果與聲稱差距較大的是「Facewear by Mask Factory」(#9)，該款樣本的顆粒過濾效率平均值只得95.3%，低於標示；另「Medox」(#30)的顆粒過濾效率平均值只得96.06%，低於標示。消委會指，「Medox」更有個別樣本的過濾只量得94.48%，形容表現較令人失望。
「CASETiFY」口罩含菌量超標逾6倍
測試亦發現今次各型號的含菌量表現差異頗大，有6款型號檢出的含菌量超出歐盟標準所訂的每克細菌菌落總數的限量30，分別「Stand Out」(#17)、「CASETiFY」(#18)、「本土好罩」(#21)、「救世」(#28)、「H-Plus」(#29)及「Medox」(#30)，每克細菌菌落總數由65.1至>219.9，當中含菌量最高的「CASETiFY」1款口罩，超標逾6倍，衛生情況令人關注。
6款性價比高口罩
此外，消委會推薦6款具性價比的口罩，包括：
- #1 RAZE 3ply Antibacterial Masks(Milk-TY Color)
- #2 世安堡 Zionburg 3-Ply Disposable Medical Face Mask
- #3 異度空間工作室 2 Degree Studio Harry Potter Disposable Earloop Face Mask HP03 紫色
- #4 香港保家三層防護口罩成人用藍色
- #5 Simply Mask Single Use Medical Face Mask
- #22威信科技一次性醫用立體口罩
以性價比計，「世安堡」(#2)和「Simply Mask」(#5)在各測試項目均有良好表現；而在立體口罩當中，「威信科技」(#22)在各測試項目均有良好表現，惟平均每個售價較平面口罩貴。