消委會｜九成家用監控鏡頭存私隱外洩風險　1款登出帳戶仍可見實時影像 (有片)

現時不少家庭都會安裝家用監控鏡頭，惟個人私隱安全問題惹來關注。消委會測試市面上10款家用監控鏡頭的網絡安全，發現僅1款樣本符合歐洲網絡安全標準，其餘9款(九成)均有不同的網絡安全隱患，包括沒有以加密方式傳送影像和資料、儲存用戶資料安全度不足，及未能防禦駭客以「暴力攻擊」方式破解密碼等。消委會建議港府參考不同國家的做法，推出適合本港的物聯網裝置網絡安全標籤認證，並呼籲消費者不應購買沒有品牌或來歷不明的產品等。
消委會委託獨立實驗室參考歐洲標準ETSI EN 303 645及工業標準OWASP MASVS測試市面10款家居監控鏡頭的網絡安全表現，包括防攻擊能力、資料傳送安全性、應用程式安全性、儲存資料保密性及硬件設計。各樣本的售價由269元至1,888元，全部提供雙向語音對話、移動偵測、夜視、Amazon Alexa及Google Assistant語音控制等功能。
「reolink」存網絡安全漏洞
測試結果發現，10款家用監控鏡頭中，僅售價為1,888元「arlo」牌的家居監控鏡頭符合歐洲網絡安全標準，其防攻擊能力、資料傳送安全性等都獲5分最高分；而其餘品牌包括「小米Mi」、「imou」、「TP-Link」、「BotsLab」、「eufy」、「SpotCam」、「EZVIZ」、「reolink」及「D-Link」的樣本均出現不同的網絡安全問題。
其中，消委會指「reolink」在同一手機內的應用程式，即使已登出帳戶或登入另一個帳戶後，仍可看到已登出帳戶所連接的監控鏡頭拍攝所得的實時動態影像，裝置存在網絡安全漏洞。
5款鏡頭傳送影像或資料沒加密 駭客易竊探
測試又發現，有5款樣本沒有加密傳送，其中「imou」、「TP-Link」、「EZVIZ」及「D-Link」採用「即時傳輸協定」(Real-time Transport Protocol)來進行實時動態影像串流，沒有把影片數據進行加密，有機會受到「中間人攻擊」，駭客可輕易窺探影片內容；至於「reolink」透過mysimplelink服務連接用家的Wi-Fi無線網絡時，沒有進行身分驗證，只使用「超文本傳輸協定」(HTTPl)傳送資料，沒有把敏感資料加密，駭客可從普通文字檔找到路由器的帳戶資料，存有外洩風險。
3款鏡頭重新登入帳戶時 舊有對話金鑰仍有效
3款樣本，包括「BotsLab」、「SpotCam」及「reolink」在重新登入連接鏡頭時，用於上一次連接的對話金鑰仍然有效，若駭客成功偷取舊的對話金鑰，即可連接鏡頭，偷窺室內影像；另外，「eufy」、「EZVIZ」及「D-Link」進行實時動態影像串流時，駭客可透過試誤法(trialanderror)等暴力攻擊，透過反覆試驗所有可能的密碼組合以獲得密碼。
同時，測試亦檢視了應用程式的Android及iOS版本所要求的權限，發現「imou」、「TP-Link」、「eufy」、「EZVIZ」及「D-Link」Android版本的應用程式內嵌瀏覽器沒有封鎖存取檔案的權限，駭客可植入程式碼以存取裝置檔案，令用戶私隱外洩；「小米Mi」、「imou」、「eufy」及「D-Li n k」iOS版本的應用程式內嵌瀏覽器使用已過時的UIWebView或沒有停用JavaScript，駭客可進行跨網站指令碼攻擊(Cross Site Scripting，簡稱XSS)。
消委會倡有需要時方啟動鏡頭
消委會表示，歐美多國及新加坡等地，都已經推出物聯網裝置網絡安全標籤認證，建議港府參考，推出相關標準推動物聯網安全，又建議消費者不應購買沒有品牌或來歷不明的產品，假如監控鏡頭由專人上門安裝及設置，安裝後應立即更改密碼，同時應在有需要時，才開啟應用程式及啟動鏡頭，完成後應把應用程式及鏡頭關掉等。