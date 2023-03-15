消委會｜九成家用監控鏡頭存私隱外洩風險　1款登出帳戶仍可見實時影像 (有片)

現時不少家庭都會安裝家用監控鏡頭，惟個人私隱安全問題惹來關注。消委會測試市面上10款家用監控鏡頭的網絡安全，發現僅1款樣本符合歐洲網絡安全標準，其餘9款(九成)均有不同的網絡安全隱患，包括沒有以加密方式傳送影像和資料、儲存用戶資料安全度不足，及未能防禦駭客以「暴力攻擊」方式破解密碼等。消委會建議港府參考不同國家的做法，推出適合本港的物聯網裝置網絡安全標籤認證，並呼籲消費者不應購買沒有品牌或來歷不明的產品等。

消委會委託獨立實驗室參考歐洲標準ETSI EN 303 645及工業標準OWASP MASVS測試市面10款家居監控鏡頭的網絡安全表現，包括防攻擊能力、資料傳送安全性、應用程式安全性、儲存資料保密性及硬件設計。各樣本的售價由269元至1,888元，全部提供雙向語音對話、移動偵測、夜視、Amazon Alexa及Google Assistant語音控制等功能。

「 reolink 」存網絡安全漏洞

測試結果發現，10款家用監控鏡頭中，僅售價為1,888元「arlo」牌的家居監控鏡頭符合歐洲網絡安全標準，其防攻擊能力、資料傳送安全性等都獲5分最高分；而其餘品牌包括「小米Mi」、「imou」、「TP-Link」、「BotsLab」、「eufy」、「SpotCam」、「EZVIZ」、「reolink」及「D-Link」的樣本均出現不同的網絡安全問題。

其中，消委會指「reolink」在同一手機內的應用程式，即使已登出帳戶或登入另一個帳戶後，仍可看到已登出帳戶所連接的監控鏡頭拍攝所得的實時動態影像，裝置存在網絡安全漏洞。