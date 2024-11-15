消委會｜公開表演安排有變惹爭議 首10月接逾500宗投訴

香港素有盛事之都的美譽，政府亦大力推行盛事經濟，各類公開表演接踵而來，但消費者委員會不時接獲有關投訴，今年首10月已接獲529宗投訴，較去年同期有所提升，因此促業界推廣時要表達清楚相關限制和風險，如有變數亦應盡量履行宣傳時安排與承諾，如逼不得已需要改動應盡快通知消費者，並提供彈性安排與服務。

每場表演都是獨一無二的體驗，業界應善用購票系統提供更多具體和準確的資訊。消費者亦需要有心理準備，如變更只涉及個別表演嘉賓或部分表演項目，或難以因此要求退款。

音樂節壓軸嘉賓缺席 要求退款被拒

投訴人居於內地，留意到一個在本港一連三日舉行的戶外音樂節，於是花費約2,000元購買了一張「三日票」。惟主辦單位A公司於表演前先後公布有3位嘉賓未能如期出席，其中一位更是重點壓軸嘉賓。未能如願一睹壓軸嘉賓風采的投訴人認為音樂節已失去吸引力，決定取消香港之行。由於投訴人認為嘉賓陣容是重要考慮因素，涉及壓軸嘉賓的宣傳有可能構成失實陳述，於是向消委會投訴並要求退款。

A公司回覆消委會時引用訂票時所列的條款，指門票涵蓋活動期間所有表演及活動，因此未能退款。投訴人遂要求其他補償，惟A公司指可將門票轉讓予家人或朋友，不參加活動是其個人決定，因此拒絕作任何特別安排。