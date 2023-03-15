消委會｜原子筆或啫喱筆價錢可差4倍 標榜「速乾」產品需最長時間乾透（有片）

原子筆和啫喱筆的主要分別在於所用的墨水。原子筆使用油性墨水，黏稠度普遍較高；而啫喱筆則使用中性或水性墨水，黏度較低，書寫時出墨量較多。消委會是次測試評估了市面上共40款筆，包括18款原子筆（又稱油墨圓珠筆）及22款啫喱筆（又稱中性墨水圓珠筆）的書寫性能和安全程度，每支售價由2.4元至86元不等，價格差距頗為懸殊。

是次的測試範圍包括可書寫總長度及其差異、積墨及透底情況、書寫後的乾透時間、紙張被浸泡或擦拭後線條與文字清晰度、筆蓋和筆尾端蓋以及手握位置物料的安全性等。13款總評達4.5分或以上的原子筆或啫喱筆樣本，每支售價介乎8元至43元，而價錢最昂貴的為86元，總評分為3.5分，另外1款售價38元的啫喱筆樣本，總評分則為3.5分，顯示價錢高低與品質優劣並無必然關係。

可書寫總長度最長逾 2,300 米最短不足 400 米

是次測試筆的可書寫總長度是使用了模擬書寫儀器，於指定書寫速度和角度下以各樣本劃出連續性螺旋式線條，直至墨水耗盡或未能在紙張上劃出清晰線條為止，以評估及比較各型號樣本的平均可書寫總長度。每款型號均以3個樣本進行試驗，結果發現各款型號的可書寫總長度十分懸殊，平均值由388.3米至2,323.7米不等，最耐用和最不耐用的均屬原子筆樣本，相差接近5倍。整體而言，原子筆型號的可書寫總長度一般較長，平均為1,052米，啫喱筆型號則平均只有699.2米。

18款原子筆型號中，有9款平均可書寫總長度均超過1,000米；然而最快「寫完」的兩款原子筆型號，平均可書寫總長度均少於500米，當中1款更只有388.3米，但仍符合ISO標準對原子筆書寫總長度的最低要求300米；至於22款啫喱筆，平均書寫總長度均逾800米，最長1款達1,154.3米，另外有3款型號可書寫長度較短，平均書寫總長度都少於500米。

另一方面，即使是同一款筆，不同樣本的可書寫總長度可以差異很大。其中1款啫喱筆的3個試驗樣本中，可書寫總長度最多相差超過26%，相等於超過240米。消委會建議供應商加強品質監察，盡量減低產品的可書寫總長度的差異。