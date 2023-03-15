消委會｜原子筆或啫喱筆價錢可差4倍 標榜「速乾」產品需最長時間乾透（有片）

原子筆和啫喱筆的主要分別在於所用的墨水。原子筆使用油性墨水，黏稠度普遍較高；而啫喱筆則使用中性或水性墨水，黏度較低，書寫時出墨量較多。消委會是次測試評估了市面上共40款筆，包括18款原子筆（又稱油墨圓珠筆）及22款啫喱筆（又稱中性墨水圓珠筆）的書寫性能和安全程度，每支售價由2.4元至86元不等，價格差距頗為懸殊。
是次的測試範圍包括可書寫總長度及其差異、積墨及透底情況、書寫後的乾透時間、紙張被浸泡或擦拭後線條與文字清晰度、筆蓋和筆尾端蓋以及手握位置物料的安全性等。13款總評達4.5分或以上的原子筆或啫喱筆樣本，每支售價介乎8元至43元，而價錢最昂貴的為86元，總評分為3.5分，另外1款售價38元的啫喱筆樣本，總評分則為3.5分，顯示價錢高低與品質優劣並無必然關係。
可書寫總長度最長逾2,300米最短不足400米
是次測試筆的可書寫總長度是使用了模擬書寫儀器，於指定書寫速度和角度下以各樣本劃出連續性螺旋式線條，直至墨水耗盡或未能在紙張上劃出清晰線條為止，以評估及比較各型號樣本的平均可書寫總長度。每款型號均以3個樣本進行試驗，結果發現各款型號的可書寫總長度十分懸殊，平均值由388.3米至2,323.7米不等，最耐用和最不耐用的均屬原子筆樣本，相差接近5倍。整體而言，原子筆型號的可書寫總長度一般較長，平均為1,052米，啫喱筆型號則平均只有699.2米。
18款原子筆型號中，有9款平均可書寫總長度均超過1,000米；然而最快「寫完」的兩款原子筆型號，平均可書寫總長度均少於500米，當中1款更只有388.3米，但仍符合ISO標準對原子筆書寫總長度的最低要求300米；至於22款啫喱筆，平均書寫總長度均逾800米，最長1款達1,154.3米，另外有3款型號可書寫長度較短，平均書寫總長度都少於500米。
另一方面，即使是同一款筆，不同樣本的可書寫總長度可以差異很大。其中1款啫喱筆的3個試驗樣本中，可書寫總長度最多相差超過26%，相等於超過240米。消委會建議供應商加強品質監察，盡量減低產品的可書寫總長度的差異。
標榜「速乾」產品需最長時間乾透
在積墨和透底試驗方面，6款原子筆劃出的線條，都有俗稱「墨屎」的積墨情況，同時在紙張背面亦見到透底墨跡。至於全部22款啫喱筆，均未有積墨和透底問題。
在快速乾透測試中，40款型號的表現頗為參差。其中15款表現理想，在書寫後1至2秒便已乾透，另外19款則在3至4秒左右乾透。惟1款標示「考試用」及「速干（速乾）」的啫喱筆，試驗時需要最少12秒才能徹底乾透，與產品標榜的賣點有頗大落差。不論積墨、透底或慢乾，消委會認為相關生產商要加以改善，以符合消費者的期望。
只有一款啫喱筆浸泡後完全消失
其中一項試驗項目是紙張不慎被酒精或清水沾濕後等情況。將各型號書寫的試驗紙條，按標準存放於指定環境及時間後，分別浸泡於50%乙醇溶液中10分鐘，讓其自然風乾，結果顯示普遍原子筆型號的耐乙醇浸泡能力評分較低，線條或文字顏色較常出現變淡甚至變色，不過依然能供閱讀。至於啫喱筆的表現則普遍較為理想，只有1款型號的啫喱筆未能通過試驗，紙條上不論文字或線條，經浸泡後均完全消失。另外，將已劃線的試驗紙條浸泡於蒸餾水中1小時後風乾，全部型號均通過試驗要求，所有紙條上的線條和文字仍然可供閱讀。整體而言，大部分型號都適合供一般書寫用途。
4款啫喱筆1米跌下後書寫斷續
試驗從1米至1.8米高度以筆咀垂直跌下後，仍可劃出流暢線條，當中原子筆的抗跌效能普遍較為理想，相反啫喱筆的抗跌表現則比較參差，其中4款型號即使只由1米高墜落，其後書寫的線條已出現斷斷續續狀況。
倒轉書寫試驗中，有10款型號包括7款原子筆和3款啫喱筆，未能在倒轉書寫情況下劃出5條清晰、顏色深淺一致、且沒有斷開的線條。
部分型號筆蓋細小不慎誤吞或致窒息
參考英國標準，試驗筆蓋的安全程度，結果發現6款型號的筆蓋或筆尾端蓋的尺寸都較細小，代表誤吞入氣管的機會較高，該等型號同時亦未能通過空氣流通量的最低要求（每分鐘8公升）。消委會建議生產商應改善筆尾端蓋的牢固程度，或於端蓋留有氣孔，確保空氣流通量符合相關規定，減少誤吞及造成窒息的機會。
另外，逾8成樣本筆桿物料檢出小量多環芳香烴（PAHs），惟全部符合德國相關標準的規定。