消委會｜攝取同等蛋白質　雞精比雞肉等貴近300倍

不少人捱更抵夜時，都會服用雞精產品提提神。消委會測試市面上15款預先包裝雞精產品，當中大部分樣本符合聲稱屬於高蛋白質食物，惟相比原型食品如雞肉、雞蛋或牛奶等，以攝取每20克的蛋白質計算，食用雞精的價錢比食原型食品貴近300倍。消委會提醒，一般人只需保持均衡飲食，便能吸收足夠營養。

消委會是次測試的15款預先包裝雞精產品，包括1款傳統雞精、10款滴雞精、3款熬雞精和1款素滴雞精，每盒售價由188元至990元，以每次食用分量計算，售價由元11.75至133元不等，相差10倍，其中每食用分量的售價最高和最低的樣本均獲5點總評分，反映產品價格與質素及營養價值非必然掛勾。

1款樣本不符「無鹽」標示

消委會除發現在攝取同等蛋白質方面，雞精比食原型食品貴近300倍外，亦在測試中發現有1款樣本不符合「無鹽」標示，已轉交食安中心跟進，該款產品為「樂道烏雞熬雞精(#14)」。

3款樣本營養標籤未符指引 1款樣本未符《規例》

消委會另發現，3款營養標籤未符合技術指引要求，當中1款樣本的蛋白質含量測試結果低於標示值約兩成，該款產品為「王朝滴雞精原味(#8)」；2款樣本的鈉含量測試結果則分別高於標示值逾兩成及近三成，該2款樣本為「御藥堂極上養生滴雞精(#7)及樂道烏雞熬雞精(#14)」。

此外，根據《規例》，由於氨基酸沒有營養素參考值，因此食品不能附有氨基酸相關的營養素含量聲稱，惟1款樣本的包裝卻標示「豐富人體必須氨基酸」，未符合《規例》規定，該款樣本為「雞極本味常溫鮮美滴雞精—原味(#10)」。消委會稱，部分雞精含多種氨基酸，有助減少肌肉疲倦，但液體樣本的氨基酸含量相差約2.4倍，提醒消費者留意不同類型和品牌的雞精產品每次食用分量，又指人體必須的氨基酸亦可由魚、雞蛋、牛、豬、乳製品、大豆和其他製品中攝取。