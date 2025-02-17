消委會｜檢視嬰兒護臀膏　1款德國品牌樣本含6種香料致敏物質

嬰兒臀部幼嫩的皮膚長時間被尿片包裹，出尿布疹的情況十分常見，消費者委員會檢視市面上16款嬰兒護臀膏樣本的標籤資料，發現14款有標示成分列表，另1款經消委會查詢後才補充資料。有七成半的樣本、12款含有1至2類值得關注的成分，但樣本均沒有就所關注的成分標示其含量，未能評估該等樣本的致敏或其他風險。有12款樣本標示含具抗菌和消炎作用的氧化鋅，但僅4 款有標示產品的氧化鋅濃度，均在美國食品及藥物管理局(FDA)允許使用於預防和治療尿布疹的規定濃度範圍之內。消委會促請廠商改善產品標籤資料，清晰標示完整成分，以及在可行的情況下標示相關成分或物質的濃度，讓關注嬰幼兒健康的家長選購時有充足資訊評估風險。 消委會於市面購入16款常見的護臀膏樣本，每瓶售價由52元至218元，以3個月大嬰兒的每日用量(1.34克)計算，平均每日的花費介乎0.56元至7.3元不等。除1款沒有標示適用人士外，其餘樣本均聲稱嬰幼兒適用，當中 8 款強調初生起適用，有3款亦聲稱適合成人、任何年齡人士，或需要長期使用成人尿布的長者使用。

七成半樣本含香料及 / 或香料致敏物質 消委會指，臀膏一般可紓緩尿布疹引起的皮膚刺激或充當物理保護屏障，阻隔排泄物接觸皮膚，部分產品更聲稱具修復皮膚作用。調查發現，有七成半、12款樣本含該等受關注成分，最常見為香料及香料致敏物質，有7款樣本標示含香料及/或香料致敏物質，最高德國「唯美達WELEDA baby」樣本更含6種香料致敏物質。此外，「施巴Baby sebamed」、「CALIFORNIA BABY」、「NEAL’S YARD REMEDIES」及「屁屁霜Sudocrem」樣本標示含薰衣草、迷迭香或鼠尾草等精油或植物萃取物成分，全部沒有標示濃度。此類精油或植物萃取物或含有樟腦、尤加利油或薄荷醇等萜烯化合物，有機會對嬰兒產生不良反應。

2 款樣本含外國限用於嬰兒用品防腐劑 防腐劑方面，「施巴Baby sebamed」和「QV嬰兒」樣本分別標示含有苯氧乙醇和對羥基苯甲酸甲酯。美國FDA曾提醒公眾，嬰幼兒可能透過母乳攝入一款乳房護理霜所含的苯氧乙醇而影響中樞神經系統，可導致嘔吐、腹瀉，甚至脫水。法國國家醫藥及健康產品安全局更表示，用於嬰幼兒尿布位置的產品不應使用苯氧乙醇。部分對羥基苯甲酸酯類防腐劑屬潛在內分泌干擾物，及其具致敏風險，若皮膚有傷口更應避免使用。 此外，「chicco」和「屁屁霜Sudocrem」樣本標示含有可作為皮膚調理劑、保濕劑、溶劑和香料成分的丙二醇。波蘭一份研究報告曾指出，丙二醇經常引致幼兒出現刺激性接觸性皮膚炎，並建議2歲以下的幼兒避免使用含有這種成分的產品。

個別活性成分可引起過敏反應 消委會參考美國FDA為預防和治療尿布疹產品所訂立有關活性成分的濃度要求，檢視各樣本的活性成分，當中13款標示含有1至4種FDA允許使用的活性成分，包括氧化鋅、礦脂和礦物油、羊毛脂等，而氧化鋅有12款樣本標示含有此成分。含氧化鋅的護臀膏有助阻隔尿液及糞便等排泄物接觸皮膚，並吸收水分，保持皮膚乾爽，同時亦具抗菌和消炎作用。8款樣本的氧化鋅含量由1%至20%，均在FDA的規定濃度範圍之內，而其餘4款樣本因欠缺相關濃度資料，無法評估。 有4款樣本標示含羊毛脂作為活性成分。羊毛脂具潤膚、潤滑和密封性特質，可有效阻擋引起尿布疹的刺激物，惟可能會令部分已有傷口或皮膚敏感的人士產生不良反應。2款樣本有標示或在消委會查詢後提供羊毛脂含量，由 3%至6%，在FDA規定內。此外，有4款樣本標示含具有良好屏障作用的礦物油成分，但沒有標示其濃度。此外，在16款樣本中有3款所標示的均為天然植物成分，較多標示含金盞花，其次為向日葵花籽油。惟部分人士或會對某些天然成分有過敏反應，嚴重時更可能引起接觸性皮膚炎，因此標榜天然亦非必定適合所有人使用。

消委會建議廠商應標示產品詳細成分 消委會指，16款常見的護臀膏樣本中有1款僅說明部分成分資料，另1款則只標示其活性成分，其餘樣本雖有成分列表，惟大部分樣本沒有標示完整的活性成分資料及其濃度。由於12款含受關注成分的樣本均沒列出個別成分的濃度，故消委會不能評估是否符合相關國際法規的限量。消委會建議廠商應清楚標示產品的詳細成分，以及在可行的情況下標示相關成分或物質的濃度，並不時留意國際間訂定的最新規定及建議，以改善產品配方及標籤資料。