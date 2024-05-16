消委會｜真人實測25款驅蚊劑效能　1款樣本反吸蚊 (有片)

雨季來臨，又是蚊子開始繁殖活躍的時候。消委會今期以真人實測25款驅蚊劑樣本，發現近九成含避蚊胺(DEET)或派卡瑞丁(picaridin)的樣本，在塗搽4小時後，仍能提供80%或以上的保護，其中一款含DEET的樣本更是全部樣本中唯一於測試中沒有任何蚊子降落在已塗搽樣本的前臂皮膚，保護力最強，惟消委會發現一款聲稱來自澳洲的全天然有機滋潤防蚊蟲露，塗搽一小時後反而更「吸蚊」。消委會提醒消費者，在選擇驅蚊產品前應先衡量目的地的蚊傳疾病風險和估算逗留時間，並按標籤指示塗搽。

今次消委會從不同零售店購買了25款驅蚊劑樣本，包括5款標示含有DEET、4款標示含有picaridin、2款標示含有丁基乙酰基氨基丙酸乙酯(IR3535）、3款標示含對-薄荷烷-3,8-二醇(PMD)、1款標示含有雪松油(cedar oil)、2款標示含有野紅茄提取物，還有其他8款聲稱「天然」或「草本」的樣本，每瓶由18.9元至259元不等。 同時各樣本的效能測試以真人進行，對像用上可傳播絲蟲病的致倦庫蚊和可傳播登革熱病毒的埃及伊蚊，再在測試員前臂皮膚塗搽驅蚊劑樣本，放進蚊籠觀察，記錄塗搽樣本後0.5小時、1小時、2小時及4小時的4個不同時點，降落在前臂皮膚的蚊子數量，與完全沒有塗驅蚊劑情況下降落在前臂的蚊子數量比較。計算得出的百分率愈高，代表驅蚊效能愈好。

一款國產牌子性價比高 結果測試發現，近九成含避蚊胺(DEET)或派卡瑞丁(picaridin)的樣本在塗搽4個小時後仍能提供80%或以上的保護，表現尚可。但消委會提醒，使用高濃度的DEET產品或接觸過量DEET，有機會引致皮疹、水泡及令皮膚和黏膜受刺激，對兒童的風險更大。至於標示為「天然」和「草本」的產品，驅蚊效能較為參差。 在25款蚊劑樣本，平均售價最便宜，即每毫升只售0.2元的「萬寧避蚊胺驅蚊蟲噴霧」，其聲稱產地來自中國，其總體評分獲得最高的5星，對驅避致倦庫蚊、埃及伊蚊的效能評分都獲得最高分。

「趣樂」樣本反吸蚊 值得留意的是，有一款樣本於測試兩類蚊時，在大部分時點，均出現在使用後較沒有使用時，平均有更多蚊子降落在測試員前臂上，反映樣本含有的某些成分可能對蚊有吸引力，殘留在皮膚上反而吸引蚊子靠近。該款產品是聲稱來自澳洲，每支208元的「趣樂」天然防蚊蟲露，塗搽一小時後反而更「吸蚊」，而其餘3個時點首60秒內降落在前臂上的致倦庫蚊平均數量都比對照試驗時更高。 「趣樂」天然防蚊蟲露的生產商回應測試時指，嚴格來說產品不是驅蚊劑，主要功能是戶外保濕劑，並在室外逗留相對較短的時間內提供一定驅蚊效果，認為不應要求產品通過相關測試。