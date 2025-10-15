消委會｜網購需留意安全標準 內地3C認證未必完全符合本港安全法例

近年網購盛行，以及不少港人會北上消費購買電器等產品，然而不同地區與香港的法規及標準要求存在差異，有法律及安全風險。曾有市民在內地網購平台購買煙霧彈而觸犯法例。消委會提醒，消費者應謹慎選購，除了核實產品的認證，如內地的3C安全認證，亦須確認是否符合本港法例，特別是選購電器，避免長期依賴轉換插頭。另外，部分產品如氣體用具亦必須由合資格人士安裝。
消委會指，《電氣產品（安全）規例》、《玩具及兒童產品安全條例》、《消費品安全條例》等有關要求不適用於個人自用攜入的產品。消委會指，消費者除非具備相關的專業知識，否則或難以自行確認有關產品是否符合本港的安全法例要求。
消委會：3C認證未必完全符合本港安全法例要求
對於3C認證產品，消委會補充，3C認證是目前內地的強制性產品安全認證制度，涵蓋17大類產品，包括家庭電器、電子產品。消委會指，3C屬於內地的安全標準認證，而本港的要求規範或有所不同，因此產品即使具有內地3C認證，亦未必完全符合本港安全法例要求。
消委會：切勿長期使用轉換插頭或自行更換插頭
近年不少人會網購內地的家庭電器，消委會提及，本港電器必須採用符合標準的BS 1363或BS 546三腳插頭；浴室鬚刨供電裝置專用家用電氣產品則可使用符合BS 4573或EN 50075標準的兩圓腳插頭。至於內地則常用兩腳扁型或三斜腳型插頭，則跟本港標準插頭不同。
消委會提醒消費者，電器若長期使用轉換插頭或自行更換插頭，特別是冷氣機或電熱水器等高功率電器，會增加過熱、短路甚至火警風險。消委會又呼籲，更換插頭應由註冊電業工程人員進行，消費者切勿自行更換。
對於消費者跨境購買高風險產品，如氣體用具，消委會提醒，根據本港《氣體安全條例》及相關實務守則，住宅式氣體用具必須獲機電工程署批准，以及附有GU標誌。消委會強調，所有氣體用具亦必須由註冊氣體裝置技工安裝，並應每18個月作安全檢查。消委會提及，本港已全面禁止新裝無煙道式氣體熱水爐，違例者可被罰款1萬港元。
對於電器如冷氣機、洗衣機、電熱水爐等需要固定接線的電器，消委會提醒，若電器需要固定接線，必須由註冊電業承辦商進行電力工程，否則可被罰款 5 萬港元及監禁 6 個月；冷氣機若採用輕度易燃製冷劑（例如 R32），安裝時須符合生產商訂明的最低房間面積及安裝高度要求，並由具專業培訓的技術人員施工。
不少消費者會北上購買日用品回港，消委會提醒，須留意本港對部分受管制物品，例如肉類、家禽、蛋類等，在進口方面有嚴格規定，未經許可進口可被檢控。消委會補充，部分產品屬禁運類別，包括電子煙、無煙煙草產品，進口本港同樣可被判罰款及監禁。
消委會呼籲消費者在跨境購物時注意以下事項：
- 選擇信譽譽良好的商家與網購平台，避免光顧不知名商戶，並參考其他買家的評價與使用經驗。
- 選購附有規格資料（例如牌子、型號及額定電壓等）的產品，仔細閱讀標籤、額定電壓、電流及安全警示，以及選擇設有符合安全規格的三腳插頭的家用電氣產品，避免長期使用轉換插頭或自行更換插頭。
- 應確認產品是否具3C認證，並透過官方平台核實認證的真偽。
- 不當安裝或使用電器可能導致財產損失、人身傷害甚至死亡。如因疏忽而致第三方損害，消費者或須承擔賠償責任。即使消費者購買了家居或責任保險，家用電氣安裝或使用不當、產品缺陷或因此導致第三方損失，視乎保單條款，相關損失未必屬於受保範圍。
- 網購平台往往設有相關服務協議，訂明貨品僅符合當地安全標準和使用習慣，若商品於境外使用或存在安全風險，消費者使用相關產品後引致損失，亦未必可成功追究。
- 保留交易紀錄與截圖，若日後需申訴或退貨，可作為證據，惟須視乎有關條款，有機會需要在當地進行追討。
- 消費者須留意跨境網購的售後服務安排，若需退貨或維修，或需自行安排跨境運送並承擔相關運費。
- 選購高效節能的產品，有助節省能源及減少碳排放。