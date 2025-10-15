消委會｜網購需留意安全標準 內地3C認證未必完全符合本港安全法例

消委會提醒，消費者應謹慎選購，除了核實產品的認證，如內地的3C安全認證，亦須確認是否符合本港法例。(網上圖片)

近年網購盛行，以及不少港人會北上消費購買電器等產品，然而不同地區與香港的法規及標準要求存在差異，有法律及安全風險。曾有市民在內地網購平台購買煙霧彈而觸犯法例。消委會提醒，消費者應謹慎選購，除了核實產品的認證，如內地的3C安全認證，亦須確認是否符合本港法例，特別是選購電器，避免長期依賴轉換插頭。另外，部分產品如氣體用具亦必須由合資格人士安裝。

消委會指，《電氣產品（安全）規例》、《玩具及兒童產品安全條例》、《消費品安全條例》等有關要求不適用於個人自用攜入的產品。消委會指，消費者除非具備相關的專業知識，否則或難以自行確認有關產品是否符合本港的安全法例要求。

消委會：3C認證未必完全符合本港安全法例要求

對於3C認證產品，消委會補充，3C認證是目前內地的強制性產品安全認證制度，涵蓋17大類產品，包括家庭電器、電子產品。消委會指，3C屬於內地的安全標準認證，而本港的要求規範或有所不同，因此產品即使具有內地3C認證，亦未必完全符合本港安全法例要求。

消委會：切勿長期使用轉換插頭或自行更換插頭

近年不少人會網購內地的家庭電器，消委會提及，本港電器必須採用符合標準的BS 1363或BS 546三腳插頭；浴室鬚刨供電裝置專用家用電氣產品則可使用符合BS 4573或EN 50075標準的兩圓腳插頭。至於內地則常用兩腳扁型或三斜腳型插頭，則跟本港標準插頭不同。

消委會提醒消費者，電器若長期使用轉換插頭或自行更換插頭，特別是冷氣機或電熱水器等高功率電器，會增加過熱、短路甚至火警風險。消委會又呼籲，更換插頭應由註冊電業工程人員進行，消費者切勿自行更換。