消委會：超市貨品去年平均升2.1% 罐頭食品較疫前貴三成

持續3年的疫情令全球供應鏈和物流均受到嚴重影響，消委會公布去年超市價格調查，發現本港三間大型超市260項貨品的總平均售價，近七成貨品加價，升幅最高的貨品依次為牛油、茶包、芝士及食油，加幅均逾1成；若以貨品類別計算，以「糧油食品」平均售價升幅最大，達5.4%。至於常用作儲糧的罐頭食品，總平均售價就較新冠疫情前上升超過三成。消委會呼籲超市集團承擔社會責任，盡量控制糧油等必需品價格，亦提醒市民購物貨比三家。 攝：鍾式明 消委會調查採用3間大型連鎖超市AEON、百佳及惠康收錄的電子掃描數據，計算貨品的平均售價，發現調查貨品去年的總平均售價較2021年升2.1%，比同期綜合消費物價指數(CPI)的升幅1.9%更高，亦是自2013年以來最大升幅。

超市糧油貴半成 「柴米油鹽醬醋茶」是每個家庭的生活必需品，其中糧油食品的平均售價在13類貨品中升幅最高，整體增加5.4%，食油平均售價增加5.2%至21.6%不等，另有三分二樣本的食米加價，其中一款加幅高達一成半。其次是雜糧調味類和罐頭食品類，分別錄得4.8%和4.6%加幅。去年有七成貨品都有加價，個別貨品中，牛油升幅最大，總平均售價增加一成半，茶包、芝士亦分別加價一成。酒類飲品就錄得下跌；以葡萄酒跌幅最大，按年下跌5.1%。個人護理用品的總平均售價亦下跌2%。牛奶、雞蛋亦分別下跌2.6%和3.9%。 至於近期供應及價格受大眾關注的「雞蛋」組別，去年的總平均售價下跌3.9%，如果以出現「雞蛋荒」的今年首季數字與去年首季相比，其中1間網上超市有售的3款雞蛋的平均售價上升由9.4%至20.2%。不過消委會指隨著雞蛋供應回復正常後，相信價格會轉趨穩定。

罐頭價格料疫後漸回落 另外，消委會比較15組共80項貨品於新冠疫情前後(2019年至今年3月24日)的價格變動，發現多類罐頭食品的總平均售價於疫情前後的3年間上升逾三成，其中「罐頭蔬菜/水果」升39%、「罐頭湯」升35%，「罐頭魚」及「罐頭肉」亦分別升32.6%及32.2%。消委會相信疫情期間，不少家庭因應居家抗疫和限聚令，需要大量儲糧，需求增加而影響產品價格，期望社會逐漸復常後，價格可以回落。 消委會︰加幅高過CPI不理想 消委會研究及試驗小組主席譚鳳儀指，疫情令貨品物流、原材料和勞工成本上升，加上俄烏戰爭和美元價格波動等國際因素，令個別食油出口受影響，導致物價價格上漲，但本港貨物主要來自泰國、印度、阿根廷、內地等多地，物價已相對穩定。消委會形容，超市貨品價格加幅高過CPI並不理想，呼籲超市集團在社會復常初期共同承擔社會責任，盡量控制必需品價格，消費者亦應貨比三家，考慮到超市以外的商店購物。