啤一啤要留神！ 消委會測30款啤酒 全部樣本驗出生物胺 哈尔滨含霉菌毒素可致噁心發燒

不少人喜歡「啤一啤」、飲罐啤酒鬆弛神經，但暢飲之餘須適可而止。消委會測試市面30款罐裝或支裝啤酒，發現全部樣本含不同種類的生物胺，其中，Carlsberg(嘉士伯)一款啤酒被檢出最多、達7種生物胺。消委會指，攝入過量生物胺最嚴重可致腦出血。另外，哈爾濱(哈尔滨)HARBIN麥道啤酒檢出霉菌毒素脫氧雪腐鐮刀菌烯醇(DON)，若大量攝入可致噁心和嘔吐。消委會提醒，市民除要留意酒精飲品的熱量和致肥風險外，酒精已被世界衛生組織列為第一類致癌物，應避免長期過量飲用。

消委會分別從不同零售點，購買30款罐裝或支裝啤酒，每罐或每支售價由4.5至50元，容量由330至500毫升。樣本標示的酒精含量由3%至8%。是次測試主要檢測樣本的營養價值、安全和品質。其中10款啤酒獲滿分，包括：Guinness、雪花、青島、STELLA ARTOIS、金牌、香港啤酒公司、SAPPORO、Carbon Brews、Heineken和獅威 SKOL。

全部啤酒均驗出生物胺

生物胺是酒精發酵過程中的副產物，吸取小量不會有問題，但攝入過量生物胺有機會引起頭痛、頭暈、嘔吐、呼吸紊亂等，甚至引致腦出血。測試結果顯示，全部啤酒樣本均驗出生物胺，當中以Carlsberg(Danish Plisner)和Coopers Brewery(Original Pale Ale)檢出的生物胺最多，分別為7種及5種。測試又發現，「哈尔滨HARBIN麦道啤酒」檢出每公斤含26微克的霉菌毒素DON。消委會宣傳及社區關係小組主席林凱章表示，以體重60公斤的成年人計，即使一日內飲用4罐相關樣本仍屬安全水平內，惟攝入DON後30分鐘，有可能出現噁心、嘔吐；而和飲醉酒不同，DON影響顯現不止快，且會引致腹瀉、腹痛，甚至發燒等胃腸道疾病徵狀。國際癌症研究機構(IARC)亦將DON列為第3組物質，即未知會否令人類患癌。

日飲兩罐一季增5磅脂肪

林凱章又提到，啤酒酒精濃度愈高，能量愈高，以一罐330毫升、酒精含量為5%的啤酒計算，約有13克酒精，所含熱量與一碗白飯相若。假設連續3個月每天飲2罐，單從酒精已攝取大概16,500千卡的能量，可轉化成大約5磅脂肪組織。今次測試中酒精濃度最高的2款樣本為「青島」和「少爺」，檢測出的濃度分別為7.46%和7.42%；所含能量亦最高，分別為每100毫升含66千卡和57千卡。