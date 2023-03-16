消委會：四成肉乾樣本含可致癌物 美珍香牛肉乾超歐盟上限逾五成

消委會於去年10至11月從超市等地方搜集10款豬肉乾、8款牛肉乾、8款豬肉鬆和4款豬肉紙樣本，每包售價介乎11.5至170元不等，而每100克的售價則由13.7至96.8元。

不少人嘴饞時都會吃肉乾等零食，不過就未必健康。消委會測試市面上30款豬肉乾、牛肉乾、豬肉鬆及豬肉紙，發現超過四成樣本驗出可致癌污染物多環芳香烴(PAHs)，含量最高是「美珍香」牛肉乾樣本，超過歐盟上限逾五成。另一款「林真香」豬肉紙樣本則檢出禁用獸藥呋嗔喃唑酮的代謝物，市民應避免食用。此外，所有樣本都是高糖、逾九成半樣本則高鈉，建議市民應注意進食加工肉類的用量，以減低患上大腸癌的風險。

13樣本驗出可致癌污染物PAHs

結果顯示，逾四成樣本，包括9款豬肉乾和4款牛肉乾驗出可致癌污染物多環芳香烴(PAHs)，每公斤0.6微克至18.2微克。根據歐盟標準，PAHs的總含量(PAH4)上限為每公斤12微克，惟美珍香盒裝牛肉乾每公斤的PAH4含量達18.2微克，超出上限五成，是所樣本中最高。美珍香分銷商回應指，產品是以煙熏及燒烤保持傳統風味。食安中心含量對健康影響不大。消委會指，這種污染物可在烹煮時形成，而燒焦的食物普遍含有較多PAHs，有潛在致癌性，建議進食肉乾等燒烤肉類要三思，如想食用亦應先去除燒焦部分，減少攝取致癌物。

另外，林珍香的「脆豬肉干」被驗出本港禁用的獸藥呋喃唑酮的代謝物(AOZ)，含量為每公斤0.95微克，不符法例亦超出歐盟的行動參考值。消委會指這種獸藥對實驗動物有基因毒性，以及增加患癌發病率，但未有足夠證據可令人類患癌，建議消費者避免食用。

屬高糖高鈉食物

測試結果也顯示，30款樣本全屬高糖食物，在鈉含量方面，只有「媽媽的廚房寶寶專用肉鬆(原味)」不屬高鈉食品，其餘29款樣本均為高鈉食品，當中鈉含量最高的是鉅記手信豬肉紙，成年人食用一份(100克)便會攝入1,900毫克鈉，已達世衛建議的鈉每日攝取上限95%。

消委會指超過一半的營養標示值與檢測結果有差異，不符合指引。其中林珍香的「脆豬肉干」的實際鈉含量比標示值高204倍，糖含量亦高出標示值逾2倍，已轉交食安中心跟進。