測15款幼嬰安撫奶嘴夾 6款存纏頸或窒息風險

嬰幼兒哭鬧，不少父母會為寶寶提供安撫奶嘴，換來片刻清靜，為防止掉落更會加上奶嘴夾。消委會測試市面上15款安撫奶嘴夾樣本，發現四成(6款)樣本未能通過歐洲標準的安全要求，存在窒息或纏頸風險，對寶寶造成安全隱患。消委會表示，相關測試結果已轉交海關跟進，促生產商盡快改善其產品的設計。同時亦提醒家長切勿延長奶嘴夾的連接帶，避免嬰幼兒有被纏頸的風險。 消委會就市面上15款安撫奶嘴夾作安全測試，產品售價由26至329元不等，當中包括平面和立體款式。測試把奶嘴夾或裝飾部分，穿過3個不同大小、模擬嬰兒口腔的模板；根據歐盟規定，如樣本能夠穿過2個較大的模擬嬰幼兒口腔的模板，就須留有最少2個不小於4毫米直徑或一個不小於12毫米直徑的通風氣孔。若嬰幼兒喉嚨被部件阻塞時，仍能通風。

結果發現，包括黃色小鴨PiyoPiyo、酷咕鴨KuKu Duckbill@Jini Baby、Snapkis及Hoppetta。而mushie和Snapkis的裝飾(分別為珠子和平面布偶)均可穿過模擬嬰幼兒口腔的測試模板，但卻未有提供通風氣孔要求。 安撫奶嘴夾連接帶過長 消委會宣傳及社區關係小組副主席陳建年指，0至36個月嬰幼兒的平均頸圍為240毫米，歐洲標準要求奶嘴夾整體(不包括衣物夾)在25牛頓拉力下伸展時，長度不得超過220毫米。5款樣本量得的長度超出此規定，介乎223毫米至286毫米，寶寶經常郁動，或潛在纏頸窒息風險。