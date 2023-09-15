熱門搜尋:
大學站 香港夜繽紛 iPhone 15 林作 JPEX 天氣 夜市經濟 綠色債券 中秋節2023 梁朝偉 那年盛夏我們綻放如花 福島核污水 好去處 網上熱話 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 ESG系列 國際專題 食譜 減肥 日圓匯率 月餅 冼迪琦 大閘蟹2023 新田真劍佑
返回
消委會
2023-09-15 04:30:56
日報

負離子風筒 米家Mi與Dyson同獲4分 13樣本負離子濃度差106倍

分享：
消委會 負離子風筒

消委會測試13款負離子風筒樣本。(陳奕釗攝)

消委會 負離子風筒

雷永昌表示，全部樣本均聲稱可以產生負離子，惟聲稱濃度與測試結果存在差異。 (陳奕釗攝)

想擁有一頭亮麗秀髮，需花費工夫護理，亦有不少人用負離子風筒。消委會早前測試市面上13種負離子風筒，10款獲得4分總評，其中米家Mi一款只售199元的風筒與Dyson售3,680元的風筒，獲相同的總評。除留意總評外，樣本的負離子濃度差異巨大，最高樣本可達每立方厘米8,990萬個負離子，而最低則只有361個負離子，與沒有負離子功能的風筒無異；各樣本吹乾速度相差0.85倍，當中ghd及Dyson樣本吹出的暖風溫度最高分別達攝氏逾96度及108度。消委會提醒，消費者使用時應留意使用時的距離和時間，否則對髮質可能構成傷害。

消委會測試13款風筒樣本，額定功率由1,000W至2,300W，7款為額定功率1,700W或以上的型號，其餘6款的額定功率則為1,600W或以下，當中2款為設有雙電壓選擇的「旅行風筒」，各樣本售價約由199元至3,680元；測試項目包括吹乾速度、吹髮溫度、加熱均勻性、負離子濃度及安全測試等。
測試中10款性能表現較理想，獲得4分總評，包括：億世家ecHome HD1700、Panasonic EH-NE66、飛利浦Philips BHD538、Valera Nano4Ever EQ、BaByliss Rose Blush 2200、ghd helios、米家Mi H300、Dyson Supersonic HD08、iLIVI V8以及VS Sassoon VSP-1200PIH。

吹乾頭髮時間可差0.85倍

測試發現，13款樣本量得的速度由平均每分鐘3.4克至6.3克不等，吹乾相同分量水分所花的時間相差約0.85倍，整體額定功率1,700W或以上的樣本，吹乾速度較快， 而「億世家ecHome」吹乾速度則最快。消委會指，假設以吹乾速度最快的樣本，吹乾頭髮需時5分鐘推算，而最慢的樣本則需要超過9分鐘。消費者有可能為加快吹乾而使用較高溫度設定吹髮，長期使用過高溫度吹頭髮可能對髮質造成較大損害；其中「ghd」及「Dyson」樣本吹出的暖風溫度最高，分別達攝氏逾96度及108度。

Dyson回覆消委會時指， 是次性能測試所參考標準的部分項目與消費者實際使用並不相關，例如加熱均勻性及負離子濃度等項目，如不配合真實使用方法測試，數據對消費者並不具指導作用。而消委會表示，是次測試參考相關適用於風筒的國際標準進行。

另外，大部分樣本均通過結構及非正常操作項目的安全檢測，但「Parlux」風筒於溫升測試中，摩打線圈量得溫度升幅超出標準要求，量得130K(1K即1度)，較標準上限高出15K，或會加速產品線圈絕緣的老化，影響產品安全和壽命。但消委會強調，測試模擬較嚴苛的使用情況，以較高的240V電壓時的功率的1.15倍功率進行，若以本港供電電壓操作，以相同的線圈電阻計算，產生的功率以至操作溫度應較低。

聲稱濃度與測試結果存異

至於負電離子功能，消委會研究及試驗小組副主席雷永昌表示，全部樣本均聲稱可以產生負離子，惟聲稱濃度與測試結果存在差異；如「iLIVI」聲稱負離子濃度達1億，但測試只量得近1,600萬個，較聲稱數值少近84%。另外，「amika SOHO」只量得每立方厘米361個負離子，其水平與沒有負離子功能的風筒所量得的數值相若；懷疑測試所得的負離子為存於環境中，而非樣本所產生的。若撇除此樣本，量得最低濃度的「Parlux ALYON」只有每立方厘米83萬多個負離子，與濃度最高的樣本ghd helios (8,990萬多個負離子)相差逾106倍，亦頗為懸殊。

對於稱濃度與測試結果存在差異，消委會總幹事黃鳳嫺亦補充，是次負離子濃度測試是參考2022年8月發布的最新國際標準進行，此測試項目於生產商設計及測試產品時尚未確立；廠商聲稱的數值或自訂方法量度所得，故聲稱數值及實際量得數值未能直接比較。她建議，生產商應就其負離子濃度的量度方法加以描述，增加透明度，讓消費者知所選擇。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受