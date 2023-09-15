負離子風筒 米家Mi與Dyson同獲4分 13樣本負離子濃度差106倍

想擁有一頭亮麗秀髮，需花費工夫護理，亦有不少人用負離子風筒。消委會早前測試市面上13種負離子風筒，10款獲得4分總評，其中米家Mi一款只售199元的風筒與Dyson售3,680元的風筒，獲相同的總評。除留意總評外，樣本的負離子濃度差異巨大，最高樣本可達每立方厘米8,990萬個負離子，而最低則只有361個負離子，與沒有負離子功能的風筒無異；各樣本吹乾速度相差0.85倍，當中ghd及Dyson樣本吹出的暖風溫度最高分別達攝氏逾96度及108度。消委會提醒，消費者使用時應留意使用時的距離和時間，否則對髮質可能構成傷害。

消委會測試13款風筒樣本，額定功率由1,000W至2,300W，7款為額定功率1,700W或以上的型號，其餘6款的額定功率則為1,600W或以下，當中2款為設有雙電壓選擇的「旅行風筒」，各樣本售價約由199元至3,680元；測試項目包括吹乾速度、吹髮溫度、加熱均勻性、負離子濃度及安全測試等。

測試中10款性能表現較理想，獲得4分總評，包括：億世家ecHome HD1700、Panasonic EH-NE66、飛利浦Philips BHD538、Valera Nano4Ever EQ、BaByliss Rose Blush 2200、ghd helios、米家Mi H300、Dyson Supersonic HD08、iLIVI V8以及VS Sassoon VSP-1200PIH。

吹乾頭髮時間可差0.85倍

測試發現，13款樣本量得的速度由平均每分鐘3.4克至6.3克不等，吹乾相同分量水分所花的時間相差約0.85倍，整體額定功率1,700W或以上的樣本，吹乾速度較快， 而「億世家ecHome」吹乾速度則最快。消委會指，假設以吹乾速度最快的樣本，吹乾頭髮需時5分鐘推算，而最慢的樣本則需要超過9分鐘。消費者有可能為加快吹乾而使用較高溫度設定吹髮，長期使用過高溫度吹頭髮可能對髮質造成較大損害；其中「ghd」及「Dyson」樣本吹出的暖風溫度最高，分別達攝氏逾96度及108度。

Dyson回覆消委會時指， 是次性能測試所參考標準的部分項目與消費者實際使用並不相關，例如加熱均勻性及負離子濃度等項目，如不配合真實使用方法測試，數據對消費者並不具指導作用。而消委會表示，是次測試參考相關適用於風筒的國際標準進行。

另外，大部分樣本均通過結構及非正常操作項目的安全檢測，但「Parlux」風筒於溫升測試中，摩打線圈量得溫度升幅超出標準要求，量得130K(1K即1度)，較標準上限高出15K，或會加速產品線圈絕緣的老化，影響產品安全和壽命。但消委會強調，測試模擬較嚴苛的使用情況，以較高的240V電壓時的功率的1.15倍功率進行，若以本港供電電壓操作，以相同的線圈電阻計算，產生的功率以至操作溫度應較低。

聲稱濃度與測試結果存異

至於負電離子功能，消委會研究及試驗小組副主席雷永昌表示，全部樣本均聲稱可以產生負離子，惟聲稱濃度與測試結果存在差異；如「iLIVI」聲稱負離子濃度達1億，但測試只量得近1,600萬個，較聲稱數值少近84%。另外，「amika SOHO」只量得每立方厘米361個負離子，其水平與沒有負離子功能的風筒所量得的數值相若；懷疑測試所得的負離子為存於環境中，而非樣本所產生的。若撇除此樣本，量得最低濃度的「Parlux ALYON」只有每立方厘米83萬多個負離子，與濃度最高的樣本ghd helios (8,990萬多個負離子)相差逾106倍，亦頗為懸殊。

對於稱濃度與測試結果存在差異，消委會總幹事黃鳳嫺亦補充，是次負離子濃度測試是參考2022年8月發布的最新國際標準進行，此測試項目於生產商設計及測試產品時尚未確立；廠商聲稱的數值或自訂方法量度所得，故聲稱數值及實際量得數值未能直接比較。她建議，生產商應就其負離子濃度的量度方法加以描述，增加透明度，讓消費者知所選擇。