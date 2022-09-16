6款平衡車甩小部件或夾手腳 1款含有害塑化劑超標18倍

小朋友未學識踩單車，可先從「2隻腳爬爬下」的平衡單車著手。不過消委會測試市面15款平衡單車，3款檢出含DEHP塑化劑，其中一款的手把部分物料含量更超出本港和歐盟有關法例上限18倍。有研究指該種塑化劑妨礙兒童發育及損害男性生殖系統等；又發現6款的機械和物理性能安全未符歐洲玩具安全要求，兒童有誤吞脫落細小部件引致窒息、遭車輛夾手或腳等風險。

15款兒童平衡車售299至1,700元，標示承重20至35公斤。消委會測試樣本中7種塑化劑含量，在「Baghera」座位及手把部分物料檢出0.16%至1.9%的DEHP塑化劑，含量最高部位較本港法例及歐盟法例的0.1%要求超出18倍。「BIKEEIGHT bike 8」的座位及「TRYBIKE」的座位和手把部分物料也檢出0.02%至0.07%的DEHP塑化劑。消委會已轉交海關跟進。歐美研究指，DEHP塑化劑或妨礙兒童正常發育、損害男性生殖系統，孕婦接觸也可能影響胎兒發育；又發現全部15款樣本均含多環芳香烴，多種多環芳香烴被指影響健康，部分更被認定為致癌物或潛在致癌物，不過檢出量符合歐盟相關限值要求。

不符歐洲玩具安全標準的6款，包括「Huffy」手把管裝飾物測試後破損；「cannondale」及「FirstBIKE」輪胎充氣門蓋，可在藉較小力度扭開並鬆脫，細小部件可堵塞兒童氣管引致窒息。「FirstBIKE」、「Y-Volution」、「micro」及「Baghera」車輪與車架間隙得5至12毫米，也不符標準要求。而「Baghera」車籃有尖角，有機會割傷兒童。消委會認為情況不理想。

消委會呼籲消費者讓兒童使用時，應檢查結構和有損耗情況；兒童或經手口接觸、食物攝入，甚至吸入揮發到空氣的塑化劑等化學物，應教導小孩玩後洗手等；並促生產商改善。海關跟進6款未通過歐洲測試兒童平衡單車，4款已下架，另外2款交由政府化驗所測試後顯示符合本港玩具安全要求。