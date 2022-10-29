熱門搜尋:
C觀點 美麗戰場 PARK YOHO Bologna 日本自由行 紅黃碼 樓市 消委會 姜濤 周顯
返回
本地
2022-10-29 16:18:33

消費券2022｜首階段八達通首4000元須10月31日前花光 否則尾期1000元被DQ

分享：
01_16.jpg

消費券2022｜首階段八達通首4000元須10月31日前花光 否則尾期1000元被DQ。(資料圖片)

年初首階段的消費券進入尾聲，以八達通領取消費券的市民，須於下周一（31日）前消費滿合資格消費額4,000元，才能領取尾期1,000元，否則該1,000元會被取消資格，不能領取。換言之，如市民仍未領取尾期1,000元，須在這兩日內花光首4,000元，才能於下月16日領取尾數1,000元。

至於今年87日第二階段派發的新一輪八達通消費券，計算合資格消費額的截數日，最早為1130日，因此最快要等到1216日才可領取尾數1,000元。

另透過三款電子錢包括AlipayHKWeChat Pay HKTap&Go，4月時領首階段的5,000元消費券的市民也要留意，使用限期為1031日，逾期未用也會被政府一筆勾銷。

曾被DQ用戶死線同為1031

至於當時有逾200萬名曾被DQ的用戶，其計算合資格消費額最後期限為今年1031日，若當日仍未達4,000元，則不能在1116日或之後領取，該1,000元消費券亦同樣將被DQ。

4個查詢是否「不合資格消費」方法：

  • 八達通消費券查詢網站
  • 使用八達通App直接拍卡查詢（Android手機需具備NFC功能、iPhone 7及iOS 13以上型號 iPhone）
  • 港鐵站及商場內的「八達通服務站」
  • 八達通電話熱線2969 5588
隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受