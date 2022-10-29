消費券2022｜首階段八達通首4000元須10月31日前花光 否則尾期1000元被DQ

年初首階段的消費券進入尾聲，以八達通領取消費券的市民，須於下周一（31日）前消費滿合資格消費額4,000元，才能領取尾期1,000元，否則該1,000元會被取消資格，不能領取。換言之，如市民仍未領取尾期1,000元，須在這兩日內花光首4,000元，才能於下月16日領取尾數1,000元。

至於今年8月7日第二階段派發的新一輪八達通消費券，計算合資格消費額的截數日，最早為11月30日，因此最快要等到12月16日才可領取尾數1,000元。

另透過三款電子錢包括AlipayHK、WeChat Pay HK和Tap&Go，4月時領首階段的5,000元消費券的市民也要留意，使用限期為10月31日，逾期未用也會被政府一筆勾銷。

曾被DQ用戶死線同為 10 月 31 日

至於當時有逾200萬名曾被DQ的用戶，其計算合資格消費額最後期限為今年10月31日，若當日仍未達4,000元，則不能在11月16日或之後領取，該1,000元消費券亦同樣將被DQ。

4 個查詢是否「不合資格消費」方法：