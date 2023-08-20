消防與理大合辦應急準備課程 加強學生助人信心及能力

理工大學護理學院與消防處合辦緊急護理及應急準備課程，望學生從經驗豐富的教官擔任導師，習得各種救人自救技巧。現時正有40多名同學來到將軍澳消防及救護學院，接受六小時「特訓」；教授學生心肺復蘇法、使用自動心臟除顫器、學習包紮、哽塞處理等技巧。

意外每一刻都可發生，理工大學學生陳詠晴坦言，雖然已考獲急救證書，但在過去仍是沒膽量上前協助暈倒的人。「我不想做旁觀者，只是站着、不懂如何幫助別人」，本着學習拯救別人性命的想法，她選修了緊急護理及應急準備課程。她形容，在六小時的「特訓」中，教官會從旁指導、講解心肺復甦法背後原理；使好她明白遇到緊急情況時應該如何做，信心大增，相信將來敢於出手救人。另一位修讀此課程的學生馮智謙亦指，曾兩次遇見別人受傷，但自己卻無法幫忙，所以希望學習相關知識，而課程正正讓他消除誤解和學懂正確急救方法。

課程理論與實踐並重

課程導師之一、消防處高級消防隊長（社區訓練）李君誠指，會指導學生操作滅火筒及喉轆系統，以增強他們在危急情況使用這些工具的信心；而在講解逃生知識時，則加入互動元素，帶領學生討論採取不同行動的利弊。另一位導師、消防處救護主任（社區訓練）袁嘉豪形容，課程理論與實踐並重，透過大量生活化例子，加深學生的理解和加強他們運用救人技巧的能力，讓他們能在需要時主動支援救援人員，強調「敢，就救到人」。

消防處望將應急準備課程恆常化或列為選修科目

理大護理學院實務副教授黎錦雄表示，相信課程可加強學生面對緊急情況的能力，救人自救，課程新學年會繼續開辦，所有本科生均可選修。而消防處則表示，今次與理大合作別具意義，會汲取這次的寶貴經驗，繼續積極探討與其他院校合作，期望將部門的應急準備課程恆常化或列為選修科目，進一步提升大專生的應急準備能力。