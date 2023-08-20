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2023-08-20 23:00:00

消防與理大合辦應急準備課程 加強學生助人信心及能力

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學生在導師指導下學習心肺復甦法（政府新聞處圖片）

學生在導師指導下學習心肺復甦法（政府新聞處圖片）

理工大學護理學院與消防處合辦緊急護理及應急準備課程，望學生從經驗豐富的教官擔任導師，習得各種救人自救技巧。現時正有40多名同學來到將軍澳消防及救護學院，接受六小時「特訓」；教授學生心肺復蘇法、使用自動心臟除顫器、學習包紮、哽塞處理等技巧。

選修應急準備課程 學生助人信心大增

意外每一刻都可發生，理工大學學生陳詠晴坦言，雖然已考獲急救證書，但在過去仍是沒膽量上前協助暈倒的人。「我不想做旁觀者，只是站着、不懂如何幫助別人」，本着學習拯救別人性命的想法，她選修了緊急護理及應急準備課程。她形容，在六小時的「特訓」中，教官會從旁指導、講解心肺復甦法背後原理；使好她明白遇到緊急情況時應該如何做，信心大增，相信將來敢於出手救人。另一位修讀此課程的學生馮智謙亦指，曾兩次遇見別人受傷，但自己卻無法幫忙，所以希望學習相關知識，而課程正正讓他消除誤解和學懂正確急救方法。

導師指導學生操作滅火筒。馮智謙（左）表示在課堂中獲益良多。（政府新聞處圖片） 擔任導師的消防及救護學院人員通過六小時課堂向學生教授多種救人自救技巧。（政府新聞處圖片） 黎錦雄表示，新學年會繼續開辦緊急護理及應急準備課程，所有本科生均可選修。（政府新聞處圖片） 李君誠表示，這次與理大合作別具意義。消防處會積極探討與其他院校合作的機會。（政府新聞處圖片） 袁嘉豪表示，課程旨在提升學生應對危急或突發事故的信心與能力。（政府新聞處圖片）

課程理論與實踐並重

課程導師之一、消防處高級消防隊長（社區訓練）李君誠指，會指導學生操作滅火筒及喉轆系統，以增強他們在危急情況使用這些工具的信心；而在講解逃生知識時，則加入互動元素，帶領學生討論採取不同行動的利弊。另一位導師、消防處救護主任（社區訓練）袁嘉豪形容，課程理論與實踐並重，透過大量生活化例子，加深學生的理解和加強他們運用救人技巧的能力，讓他們能在需要時主動支援救援人員，強調「敢，就救到人」。

消防處望將應急準備課程恆常化或列為選修科目

理大護理學院實務副教授黎錦雄表示，相信課程可加強學生面對緊急情況的能力，救人自救，課程新學年會繼續開辦，所有本科生均可選修。而消防處則表示，今次與理大合作別具意義，會汲取這次的寶貴經驗，繼續積極探討與其他院校合作，期望將部門的應急準備課程恆常化或列為選修科目，進一步提升大專生的應急準備能力。

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