涉假學歷讀港大碩士 再偽造畢業證書成績 28歲內地女囚240日

有境外學生被揭發用假學歷申請入讀香港的大學，其中28歲內地女涉訛稱擁有美國哥倫比亞大學學位，以假學歷報讀港大碩士課程並獲取錄，及管有虛假的港大證書。被告早前承認一項以欺騙手段取得服務及一項管有虛假文書罪。被告昨於沙田裁判法院判囚240天。署理主任裁判官批評被告不誠實取得香港大學的學位後，更進一步管有偽造的畢業證書，在假的證書上報稱成績優異，貫徹其不誠實的行為。
持雙程證的被告李思萱(28歲)，承認於2021年12月13日至2024年7月19日，在香港以欺騙手段(即向香港大學職員訛稱擁有美國哥倫比亞大學的文學學士學位，主修語言學)而不誠實地取得由香港大學提供的應用語言學文學碩士課程的教育及教學服務。被告亦於2024年7月20日或前後，在香港，明知或相信有關虛假文書，即一張看來是由香港大學同年6月12日發給她的證書屬於虛假，而在無合法權限或解釋下保管或控制該文書。她原被控為取得入境證而作出虛假陳述罪獲撤回。
署理主任裁判官鄭紀航指，被告不誠實取得香港大學的學位後，仍進一步管有偽造的畢業證書，並在假的證書上指其成績優異，貫徹其不誠實的行為，認為所認兩罪不能全部同期執行，最終以監禁300日作量刑起點，考慮被告認罪獲減刑及部分刑期分期執行，判被告總刑期240天。
港大畢業證書「及格」升級「優異」
案情指，香港大學去年3月收到投訴，指有人使用虛假學歷報讀碩士課程，其後懷疑被告使用虛假文書於是報警。警方調查發現，被告於2021年12月向港大報讀課程，以及其後提交文件，自稱持有美國哥倫比亞大學學士學位，於2022年獲港大取錄。事件揭發後，哥大證實被告並非該校畢業生。警方調查期間，在被告寓所搜出虛假的港大「優異」成績畢業證書，但她的實際成績為「及格」。
港大於去年7月終止被告學籍；翌日被告企圖離港時遭截停，被捕後在警誡下稱，她2020年畢業於中南財經政法大學武漢學院，曾向留學中介支付38萬元人民幣，以安排她來港讀書，中介先安排她上「哥倫比亞大學」短期網上課程，再訛稱在該校畢業。