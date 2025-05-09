涉假學歷讀港大碩士 再偽造畢業證書成績 28歲內地女囚240日

有境外學生被揭發用假學歷申請入讀香港的大學，其中28歲內地女涉訛稱擁有美國哥倫比亞大學學位，以假學歷報讀港大碩士課程並獲取錄，及管有虛假的港大證書。被告早前承認一項以欺騙手段取得服務及一項管有虛假文書罪。被告昨於沙田裁判法院判囚240天。署理主任裁判官批評被告不誠實取得香港大學的學位後，更進一步管有偽造的畢業證書，在假的證書上報稱成績優異，貫徹其不誠實的行為。

持雙程證的被告李思萱(28歲)，承認於2021年12月13日至2024年7月19日，在香港以欺騙手段(即向香港大學職員訛稱擁有美國哥倫比亞大學的文學學士學位，主修語言學)而不誠實地取得由香港大學提供的應用語言學文學碩士課程的教育及教學服務。被告亦於2024年7月20日或前後，在香港，明知或相信有關虛假文書，即一張看來是由香港大學同年6月12日發給她的證書屬於虛假，而在無合法權限或解釋下保管或控制該文書。她原被控為取得入境證而作出虛假陳述罪獲撤回。