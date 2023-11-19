熱門搜尋:
長者日優惠 澳門格蘭披治大賽車 床蝨 白日之下 郭富城 天氣 曉柏峰 尹光 MIRROR SmartPLAY康體通 騙案 區議會選舉2023 流感 大閘蟹2023 政府工 以巴衝突 YOHO WEST NOVO LAND 好去處 網上熱話 鍾培生 香港夜繽紛 新股IPO 叱咤2023 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 樓市 日本旅遊 恒生指數 深圳好去處 食譜 日圓匯率 健身 姜濤 聖誕節2023 馬貝利
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-11-19 18:03:11

深水埗設計及時裝基地本月底將舉辦「大灣區創意之夜」

分享：
「基地」將於本月底舉辦首場活動。(市建局提供)

「基地」將於本月底舉辦首場活動。(市建局提供)

經過5年的規劃、設計和建造，位於深水埗通州街的設計及時裝基地，已於上月交付予負責營運的香港設計中心。市建局行政總監韋志成今日(19日)在網誌表示，首個以推廣香港設計為主題的活動「大灣區創意之夜」，已訂於本月28日舉行，來自大灣區不同領域的專業設計師屆時將聚首一堂，探索合作機會。
 

Ad Block

韋志成表示，「基地」亦已在上月交付予負責營運的香港設計中心，用作培育青年設計師、時裝設計師和初創企業，同時將「基地」發展成旅遊景點，帶動深水埗區的旅遊發展，為地區經濟帶來新動力。隨著香港設計中心已接手「基地」，中心現正制訂項目的詳細營運計劃，準備在營運首年舉辦50場不同規模和類型的活動，吸引公眾、商業伙伴以及旅客參與。首個以推廣香港設計為主題的大型活動「大灣區創意之夜」，已訂於11月28日舉行，來自大灣區不同領域的專業設計師，包括平面、產品、時裝和媒體設計界別，將雲集「基地」，進行交流及探索合作機會。

「基地」已於上月交付予負責營運的香港設計中心。(市建局提供) 「基地」已於上月交付予負責營運的香港設計中心。(市建局提供) 「基地」已於上月交付予負責營運的香港設計中心。(市建局提供) 「基地」已於上月交付予負責營運的香港設計中心。(市建局提供)

市建局表示，將整理和歸納深水埗地區規劃研究所收集的意見，同時全方位審視區內的更新機遇，藉著宏觀的土地規劃、財政及土地資源的配合，以至應用新規劃工具等，制訂切合該地區所需的市區更新大綱發展藍圖，為促進區內時裝行業的長遠發展創造更有利的條件，改善地區經濟，令市區更新工作更具成效及可持續發展。
 

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受