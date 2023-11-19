深水埗設計及時裝基地本月底將舉辦「大灣區創意之夜」

經過5年的規劃、設計和建造，位於深水埗通州街的設計及時裝基地，已於上月交付予負責營運的香港設計中心。市建局行政總監韋志成今日(19日)在網誌表示，首個以推廣香港設計為主題的活動「大灣區創意之夜」，已訂於本月28日舉行，來自大灣區不同領域的專業設計師屆時將聚首一堂，探索合作機會。



韋志成表示，「基地」亦已在上月交付予負責營運的香港設計中心，用作培育青年設計師、時裝設計師和初創企業，同時將「基地」發展成旅遊景點，帶動深水埗區的旅遊發展，為地區經濟帶來新動力。隨著香港設計中心已接手「基地」，中心現正制訂項目的詳細營運計劃，準備在營運首年舉辦50場不同規模和類型的活動，吸引公眾、商業伙伴以及旅客參與。首個以推廣香港設計為主題的大型活動「大灣區創意之夜」，已訂於11月28日舉行，來自大灣區不同領域的專業設計師，包括平面、產品、時裝和媒體設計界別，將雲集「基地」，進行交流及探索合作機會。