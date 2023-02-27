深水埗過渡性房屋「雅匯」二期今起可申請　料今年5、6月入伙(附申請連結)

過渡性房屋「雅匯」自2022年初投入服務，第一期已提供共205戶單位。而「雅匯」第二期，位於深水埗欽州街1A號，將提供76個一人單位，單位面積為135呎，附設獨立洗手間及浴室，並提供電熱水爐、冷氣機及使用電爐的煮食空間。

兩類人符合申請資格

甲類申請人的對象，為18歲或以上人士、現正居於劏房或其他不適切房屋，並輪候公屋最少3年；乙類申請人的對象，為18歲或以上輪候公屋不足3年，或沒有輪候公屋而有迫切住屋需要的人士。兩個類別的申請人均需符合其他申請資格及通過面試。成功獲批的住戶預計於本年度五月至六月陸續入伙，住宿期為兩年，預計76人受惠。



項目由即日起接受申請至2023年3月27日(一)截止。有興趣的公眾人士、社福機構及地區組織同工可於網頁申請，或致電6916 7670查詢。

申請資格︰

1. 年滿18歲或以上的香港居民；

2. 現居於劏房、寮屋、天台屋及其他環境惡劣居所或有迫切住屋需要；

3. 有全職工作或已申請綜合社會保障援助；

4. 有切實可行遷出計劃，並在兩年為上限的住宿期內遷出；

5. 經本會社工評估及審批

甲類申請人 ：已輪候公屋 3年或以上的人士(申請人的資料需與房委會公屋申請書的資料相符)。

乙類申請人 ：輪候公屋不足 3 年或沒有輪候公屋的人士。