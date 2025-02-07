渣馬2025封路安排 當局將在2月8日（星期六）及2月9日（星期日）實施特別安通及運輸安排，包括乎灣仔與東區走廊之間的中環及灣仔繞道隧道（東行）、龍和道、博覽道、介乎美青路迴旋處與西區海底隧道之間的西九龍公路（南行）以及西區海底隧道 （ 往香港方向管道） 等都要封路。而天后站公共運輸交匯處、中環碼頭巴士總站、博覽道東巴士總站、威非路道巴士總站、天星碼頭巴士總站及中港碼頭公共運輸交匯處。都將由2月9日首班車起分階段暫停使用 ，直至道路安全重開為止。 實施封路措施期間，車輛將禁止進入或離開受影響範圍內的酒店及停車場。 除了封路以外，亦有大量交通改道，詳情可參考運輸署公告。

周六深夜起封路 260巴士線受影響 今年全程及半程馬拉松比賽均由尖沙咀彌敦道出發，其他賽事的起點設於港島不同位置，十公里比賽將於東區走廊為起點，各項輪椅賽包括十公里輪椅賽和輪椅賽體驗組及領袖盃比賽則以灣仔運動場為起點；終點同樣設於維多利亞公園。 警方最早將於周六晚上11時半起開始在各區封路，並按賽事進度最早於翌日上午9時分階段解封，預計所有封閉路段將於周日約下午2時重開。因應封路安排，211條日間巴士路線及33條日間專線小巴路線將於周六晚11時15分起需要分階段實施暫停服務、縮短服務或改道，及相應的臨時遷站安排；另有49條通宵巴士路線及6條通宵專線小巴路線亦會相應調整服務。運輸署高級運輸主任何俊杰預計，港九新界多處的交通會較平時顯著擠塞，建議駕駛人士避免駕車前往受影響地區，市民如需前往該區，應盡量使用鐵路服務，並及早計劃行程以免延誤。 跑步傷膝蓋、ITBS等4大傷害 教你預防受傷方法長跑長有 ▼渣馬馬拉松/半馬/10公里起點資料▼