渣打馬拉松2025｜渣馬周日開跑 周六晚起多區封路 近300條巴士小巴線受影響

(左起)劉俊豪、何雋軒、趙志強、何俊杰、高威林、關祺、伍于豪。(吳康琦攝)

渣打香港馬拉松新一屆賽事周日(9日)舉行，大會預計約有7.4萬人參加，約兩成屬海外跑手。主辦方今日(3日)交代賽事日封路及臨時交通安排，本港多處周六(8日)晚上11時半開始陸續封路，並按賽事進度分階段重開。全港共260條巴士線及39條小巴線要改道、縮短、暫停或調整服務。另外，當日港鐵8條路綫將提早頭班車，巴士公司亦會增設28條特別路線接載跑手。

渣馬首次以啟德體育園作場地

渣馬今年首次以啟德體育園體藝館作為派發選手包和號碼布等的場地，並於周三至周六舉辦「香港馬拉松博覽會」向公眾開放，設有超過40個攤位，期間亦會舉行一系列活動包括表演項目及講座。田徑總會主席關祺指，期望海外跑手可以受香港美好一面吸引，留港消費。田徑總會行政總監伍于豪提醒參賽者，領取選手包前可於大會的應用程式提早預約時段，以縮短等候時長。如果選手在比賽當日有行李寄存，可於賽前提前到達行李檢查站進行安檢。