港僱員凍薪比例3年來最高 人力資源管理學會展望明年加薪3.5%

上班一族不獲加薪，易萌生去意。香港人力資源管理學會發表報告指，本港僱員今年的平均加薪幅度為2.7%，低於去年的3.2%；當中物流業調整幅度最高，達到4%，逾一成受訪機構選擇凍薪，為2022年以來最高。學會指，受地緣政治影響，經濟波動及不確定性，加幅受平衡成本控制和挽留人才因素影響，展望明年平均加薪幅度有望回升至3.5%。

香港人力資源管理學會於今年1至9月期間，在香港成功訪問167間、分別來自12個不同行業的機構，涵蓋約142,200名全職受薪僱員。結果顯示，香港僱員今年的平均加薪幅度為2.7%，扣除首8個月的通脹後，實際基本薪酬調整為1.2%，是疫後新低。